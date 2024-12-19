Він дійсно може "драматично змінити воєнний стан", але не в той бік, про який він думає. Далеко не в той...

По суті, це ракета середньої дальності із головною частиною (ГЧ), яка розділяється на так звані бойові блоки, що мають нібито індивідуальне наведення на ціль(і). Насправді вона дійсно літає ШВИДКО (особливо на кінцевому відрізку траєкторії), й навіть цілком можливо, її ГЧ "таки розділяється". Й тому її важко, якщо взагалі можливо, перехопити нині наявними засобами ПРО. Як на мене, власне тому Путін і пропонує змагання у форматі "західне ПРО проти "Орєшніка", причому обрав для цього реальне українське густонаселене місто – столицю України.

Але є нюанс, який цей "Орєшнік" робить, скажімо так, достатньо "дискусійним" у сфері доцільності у НЕ-ядерному варіанті спорядження. Річ у тому, що, судячи з усього, конструкторам так і не вдається поки що забезпечити у цій ракеті те саме "індивідуальне наведення бойових блоків" на швидкостях, близьких до гіперзвукових. Адже, як доводить практика (це той самий удар по Дніпру), його бойові блоки після розділення ГЧ, не наводяться "індивідуально" (як би мало бути), а через невдалу теплоізоляцію цих самих бойових блоків руйнуються та фрагментуються на окремі НЕ-керовані частини ще у повітрі.

Я й писав тоді, що Путін кинув НЕДОРОБЛЕНУ ракету. Зрозуміло, що у варіанті ядерного спорядження цієї ГЧ це втрачає своє значення (бо підрив ядерного боєзаряду, хоч на земній поверхні, хоч над нею у повітрі є ядерним вибухом, тож у такому разі ГЧ можна зробити без "Р", тобто не розділяти на швидкості, близької до справжнього гіперзвуку). Але коли ця ракета являє собою просту болванку чи несе заряд звичайної вибухівки, її "АпАснАсть" значно зменшується. Залишається лише її здатність "ДУЖЕ ШВИДКО" літати по балістичній траєкторії, що саме й є ключовим фактором щодо подолання системи ПРО.

Й саме в цьому Путін "пропонує позмагатися" колективному Заходу, стверджуючи, що нібито воно має засіб для "драматического изменения военного положения". Очевидно, натякаючи на те, що цей "Орєшнік", навіть БЕЗ розділення ГЧ та "індивідуального наведення бойових блоків", здатен так вдарити по земній поверхні (мається на увазі на гіперзвуковій швидкості), що цей удар за своїми уражаючими наслідками нібито буде близьким до ядерного вибуху (наскільки я розумію, якийсь фізик його запевнив, що обсяг звільненої енергії при зіткненні болванки "ОрєшнІка" із земною поверхнею є співставним з енергією ядерного вибуху).

Але це правильно, лише якщо МАСА цієї болванки до зіткнення із землею ЗАЛИШИТЬСЯ досить значною, а не зменшиться значною мірою через те, що її більша частина ЗГОРИТЬ у щільних шарах атмосфери внаслідок своєї значної гіперзвукової швидкісті й, відповідно, високотемпературного тертя (я б навіть сказав ДУЖЕ високотемпературного) об ці самі щільні шари атмосфери.

Тому у сухому залишку маємо: дійсно, Путін має дуже швидко літаючу по балістичній траєкторії якусь болванку, що здатна долати системи ПРО (саме в цьому він і пропонує "змагання"). Але всі інші її властивості, які докорінним чином впливають на її УРАЖАЮЧІ здібності, виглядають на сьогоднішній день, скажімо так, дуже сумнівно... Таким чином, він дійсно може "драматически изменить военное положение", але.... не в той бік, про який він думає. Далеко не в той...

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