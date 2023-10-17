Почему нам нужны дронные войска

Почему нужен род войск?

1. Пехотинец – хозяин поля боя.

Танки и бронетехника – подавляют и прикрывают.

Артиллерия и авиация – уничтожают.

Но дрон убивает больше, чем любой другой род войск и корректирует все остальные роды войск.

2. В войне дронов преимущество создается только за счет качества организации, администрирования, управления и тактики применения.

3. Командовать дронами означает управление высокотехнологичным оборудованием, информационными технологиями и квалифицированным персоналом. Применение дронов требует соответствующего интеллекта, а не выслуги лет. Лучший командир дронов – это тот, кто больше убил и больше скорректировал. Счетчик открыт.

4. Дроны создают преимущество и взаимодействие только когда все операторы и войска в целом снабжены многоканальной устойчивой связью и автоматизированной системой управления.

5. Дроны нуждаются в ежедневных технологических изменениях, ежедневном анализе дронов и антидронных систем противника, ежедневном развитии автоматизированных систем управления и связи, изготовлении специальных боеприпасов.

6. Дроны нуждаются в отборе и подготовке операторов, инженерных кадров, постоянном анализе и обмене опытом, обратной связи между операторами и внесении изменений в практику работы

7. Дроны нуждаются в доктрине, порядке применения, изменениях организационно-штатной структуры, чтобы планирование действий дронов и взаимодействие с дронами стали обязательной практикой работы всех армейских командиров всех звеньев.

8. Дроны требуют запуска длительных циклов производства и закупки комплектующих, все это требует профессионального планирования и выдачи технических задач.

Поэтому нужны дреновые войска, которыми будут командовать самые результативные командиры подразделений дронов.

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