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Чому нам потрібні дронні війська

Этот материал также доступен на русском
Чому нам потрібні дронні війська

головний редактор Цензор.НЕТ
17.10.2023, 07:00

Битви 2023-го року показують, що дрони мають негайно стати новим родом військ, від якого залежить створення ключової переваги у війні

Чому потрібен рід військ?

1. Піхотинець – господар поля бою.

Танки та бронетехніка -  подавляють і прикривають.

Артилерія й авіація – знищують.

Але дрон вбиває більше ніж будь-який інший рід військ і коригує усі інші роди військ.

2. У війні дронів перевага створюється тільки шляхом якості організації, адміністрування, управління й тактики застосування.

3. Командувати дронами означає керувати  високотехнологічним обладнанням, інформаційними технологіями та кваліфікованим персоналом. Застосування дронів вимагає відповідного інтелекту, а не вислуги років. Найкращий командир дронів – це той, хто більше вбив і більше скоригував. Лічильник відкритий.

4. Дрони створюють перевагу та взаємодію тільки коли усі оператори й війська в цілому забезпечені багатоканальним стійким зв'язком та автоматизованою системою управління.

5. Дрони потребують щоденних технологічних змін, щоденного аналізу дронів та антидронних систем противника, щоденного розвитку автоматизованих систем управління і зв'язку, виготовлення спеціальних боєприпасів.

6. Дрони потребують відбору й підготовки операторів, інженерних кадрів, постійного аналізу й обміну досвідом, зворотного зв'язку між операторами та внесення змін в практику роботи.

7. Дрони потребують доктрини, порядку застосування, змін організаційно-штатної структури, щоб планування дій дронів та взаємодія з дронами стали обовʼязковою практикою роботи усіх армійських командирів усіх ланок.

8. Дрони потребують запуску тривалих циклів виробництва та закупівлі компонентів, усе це потребує професійного планування та видачі технічних завдань.

Тому потрібні дронні війська, якими будуть командувати найрезультативніші командири підрозділів дронів.

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війна з росієюдрони
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