Кроме пренебрежения к врагу важно иметь самоуважение

Внимание. Здесь вы сейчас меня ругать будете. Увидел решение Нацсовета, который не рекомендует медиа называть россиян разными бранными словами.

И вот честно, хотя обычно являюсь противником каких-либо регуляций, именно здесь измены не вижу. По двум причинам:

- речь о медиа, а не о блогосфере,

– это рекомендации, а не директивы.

Искренне личное: мне надоело видеть в СМИ смешение публицистического стиля с базаром. Это на ФБ или тем более на твиттере абсолютно приемлемо называть врага любыми словами. Отводите душу, мы здесь за этим.

Но когда в условно "белых" медиа начинается это "оркочмони из раиси!!11!" – причем прямо посреди текста, написанного в стандартной публицистической манере – извиняюсь, в этой ситуации плохо выглядят не россияне, а те, кто так пишет.

Ненавидеть врага можно на чистом языке. Ненависть от этого не уменьшается. Скорее наоборот, кривляние снижает градус и придает оттенок несерьезности. Государство-оккупант, российская агрессия, российские военные преступления, геноцид украинцев – сильные слова, полные пренебрежения и ненависти.

"Лаптеорки питуна" – это кривляния. Именно поэтому мы требуем от правительств мира признать Путина военным преступником, а не лаптеорком.

Кроме пренебрежения к врагу, важно иметь самоуважение.

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