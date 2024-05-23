Увага. Тут ви зараз мене лаяти будете. Побачив рішення Нацради, яка не рекомендує медіа називати росіян різними лайливими словами.

І от чесно, хоча зазвичай є противником будь-яких регуляцій, саме тут зради не бачу. З двох причин:

- мова про медіа, а не про блогосферу,

- це рекомендації, а не директиви.

Щиро особисте: мені набридло бачити в ЗМІ змішування публіцистичного стилю з базаром. Це на ФБ чи тим більше на твіттері абсолютно прийнятно називати ворога будь-якими словами. Відводьте душу, ми тут за цим.

Але коли в умовно "білих" медіа починається це "оркочмоні з раїсі!!11!" – причому прямо посеред тексту, написаного в стандартній публіцистичній манері – перепрошую, в цій ситуації погано виглядають не росіяни, а ті, хто так пише.

Ненавидіти ворога можна чистою мовою. Ненависть від цього не зменшується. Скоріш навпаки, кривляння знижує градус і додає відтінок несерйозності. Держава-окупант, російська агресія, російські воєнні злочини, геноцид українців – це сильні слова, повні зневаги та ненависті.

"Лаптєорки пітуна" – це кривляння. Саме тому ми вимагаємо від урядів світу визнати Путіна воєнним злочинцем, а не лаптєорком.

Окрім зневаги до ворога, важливо мати самоповагу.

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