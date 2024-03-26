НАПК не может юридически внедрить санкции против ни одного бизнеса или лица. Санкции вводятся специальным решением СНБО и Указом Президента Украины.

После начала полномасштабного вторжения НАПК фактически осталось без работы, потому что декларирование чиновников, депутатов и партий было приостановлено, проверять было нечего. В этот момент перед главой НАПК Александром Новиковым стоял вопрос, как поддерживать деятельность агентства.

Между тем разные мировые бизнесы начали постепенный выход с российского рынка. Кто выходил сразу и окончательно, например, как компания McDonalds. Кто-то заявил, что вышел, но перезапустил производство под другим брендом – например, как компания PepsiCo. За этим процессом стали следить разные коммьюнити, как международные, так и украинские. Появился список вышедших компаний, которые остались в России, который ведет Йельский университет. В Украине этот список ведет Киевская Школа Экономики.

Чтобы поддерживать свою деятельность и показывать обществу важность существования НАПК был запущен проект "Война и санкции". Его главной целью было – "информировать иностранные правительства и граждан о уже введенных санкциях, привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков в отношении лиц, поддерживающих войну, в том числе финансово и информационно". В рамках этого проекта был открыт список "международных спонсоров войны". Однако из-за названия портала некоторые могли думать, что на него действительно внедрены санкции.

На практике это выглядело так. НАПК вносит в список спонсоров войны компанию, например Mondelez, Райфайзен банк или OTP Bank, но в Украине их деятельность не была ограничена. Когда в частных разговорах функционерам НАПК ставили вопрос, идет ли процесс синхронизации списка "международных спонсоров войны" с реальными санкциями – то чиновники не давали конкретного ответа, обычно перебрасывая этот вопрос в Офис Президента и СНБО.

К сожалению, процесс выхода компаний с российского рынка замедлился. Многие бизнесы не могут потерять этот рынок из-за доходов, которые он приносит. С другой стороны, Украине тоже трудно официально ограничить деятельность этих компаний в нашей стране в первую очередь из-за того, что это будет мощный удар по деловой активности, а правительства стран-партнеров могут не понять этого шага.

К тому же постепенно список "международных спонсоров войны" превратился в хороший пиар-инструмент, куда разные предприниматели хотели поместить своих конкурентов.

То, что "международный список спонсоров войны" продержался так долго, было особой заслугой Александра Новикова, считавшего его своим важным детищем. После того, как у Новикова закончились полномочия, а у НАПК появился новый глава Виктор Павлущик сначала список "международных спонсоров войны" поставили на паузу, а затем совсем закрыли.

НАПК передаст данные из списка "международных спонсоров войны" межведомственной рабочей группе по реализации государственной санкционной политики. Также в НАПК обеспечили переадресацию со страницы "Международных спонсоров войны" на "Государственный реестр санкций". Воспользуется ли информацией межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики относительно бизнесов, которые остаются в России – пока неизвестно.

Читайте также Что происходит с российской экономикой? Спросите у Кейнса

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net