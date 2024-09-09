1. Попытка конкурировать с Россией и писать историю, отталкиваясь от российских исторических легенд.

Наша огромная проблема состоит в том, что мы все время реагируем на русские исторические чепухи, вместо того, чтобы образовать собственный исторический канон(ы). Классический пример – отсутствие украинской истории Второй мировой войны. Пока ее не будет, мы все время будем попадать в разные идеологические пропасти, которые строят для нас не только россияне, но и поляки и не только.

Не менее показательный пример – это история с Андреем Боголюбским, которого россияне, согласно Ключевскому, считают едва ли не первым "великороссом", а мы говорим о нем, едва ли не как об изменнике и как об исторической тяготе противостояния России и Украины. Но проблема в том, что ни Боголюбский, ни его отец Юрий Долгорукий или его отпрыск Всеволод Большое Гнездо не были россиянами или оборотнями-украинцами.

Что нужно в первую очередь? У нас уже есть серьезные прорывы в этом вопросе и в этом контексте стоит отметить, например работы Г.Ефименко по созданию СССР, которые как раз образуют новый украинский канон (сразу скажу – я не имею возможности перечислить всех авторов, которых я считаю достойными, поэтому сразу прошу прощения у тех, кого не назвал).

В то же время, как уже писалось выше, первоочередными для нас, в этом контексте, должны стать несколько работ (гранд-нарративов), прежде всего по истории 20 века. Нам очень не хватает, как уже было сказано выше, нашей истории Второй мировой войны. Нам крайне важно написать цикл работ об Украине и Сталине и, мне кажется, крайне важно написать историю Украины с 1991 по 24.02.2022 года. Без последней работы нам очень тяжело будет делать работу над ошибками и двигаться в будущее.

2. Попытка увязать современную историческую науку с крайне важным, но уже устаревшим концептом Михаила Грушевского.

История Украины-Русы, сыграла одну из важнейших ролей в создании украинской политической нации в начале 20 века, но сейчас говорить, что со времен образования на наших землях первого государства и до сегодняшнего дня украинцы мечтали только о создании собственного государства – это жить в иллюзиях столетнего древности.

При этом мы должны понимать, что сейчас наш народ проходит одну из самых сложных трансформаций в своей истории, поэтому большая масса людей просто не сможет воспринять всерьез дискуссию о том, в каком веке родились украинцы, как нация: вместе со Святославом храбрым, первыми казаками или уже после казачьих войн Богдана Хмельницкого. Мы, на первый взгляд, находимся в определенной исторической ловушке ведь, учитывая войну лучшего гранд-нарратива, чем он есть у Грушевского, и придумать не приходится. С другой стороны, именно поэтому мы попадаем в исторические ловушки россиян.

Что нужно сделать? Прежде всего не спешить что-то ломать одним махом – к таким изменениям не только общество, но даже представители украинского исторического сообщества должны созреть. У нас уже есть целый ряд работ, которые ломают каноны: есть, к примеру, большая коллективная монография по "дешифровке" Галицко-Врлинской летописи, работа Г. Филипчука, которая ломает шаблон представлений о Владимире Великом, есть работы Н.Яковенко и Н .Старченко об украинских мирах Речи Посполитой (собственно так и называется книга последнего автора).

Очень хорошо, что сейчас появилась попытка дать очерк истории Украины как фронтирной территории (под редакцией С.Громенко и очень жаль, что одни из идейных вдохновителей этой работы Н.Приймак и Б.Черкас в силу разных обстоятельств не дали свои сообщения в данной работы). Но нам, мне кажется, не хватает попытки написать не историю украинского государства от Адама, а историю украинского народа, которая была бы междисциплинарной и позволила бы несколько иначе посмотреть на нашу историю.

В 1992 году Юрий Шевелев прочитал первую лекцию в только что переоткрытой Киево-Могилянской Академии об истории украинского языка. И закончил он словами из "Золотого гомона" П.Тычины "Я – сильный народ, Я молод". И после этого добавил (цитирую по памяти), что ничего в том плохого нет, что первые признаки украинского языка возникли всего лишь в VII-VIII веках. Для тех, кто не помнит, тогда как раз на пике были псевдоисторические идиотизмы, которые продуцировались в том числе и маститыми историками об истории украинского языка и украинцев с II тысячелетия до нашей эры.

3. Страх преодолеть некоторые стереотипные модели целых исторических периодов.

История всегда имеет дело с историческими мифами (извините за тавтологию), одетыми в идеологическую одежду. Кроме того, очень часто целые поколения историков просто ссылаются на кого-то (на что-то), потому что есть такая традиция, пока не появляется кто-то, кто ставит под сомнение некоторые вещи или историчность событий.

Мы уже два с половиной века живем в мифе, выдуманном В.Татищевым о библиотеке Ярослава Мудрого и этот миф стал частью нашей гордости (в конце концов, как и мифическая ванна Анны Ярославны, которую она везла через всю Европу в Париж). Все эти мифы являются частью исторической памяти народа и их изломы не просто болезненны, они часто могут выбивать опору из-под ног.

Что нужно сделать? История Украины имеет несколько сверхважных реперных точек, которые мы боимся менять веками. Классический пример – войны Богдана Хмельницкого, которые уже два столетия рассматриваются прежде всего как ответ украинского народа на притеснения относительно православной церкви. В последние два десятилетия у нас появляются работы, которые пробуют ломать эти стереотипы (П.Кралюк "Богдан Хмельницкий", например), но мы до сих пор боимся подойти более широко к ситуации в 17 веке, которое изменило всю нашу историю и является одной из главных исторических причин современной войны Не менее болезненным и практически неисследованным является вопрос украинцев, как строителей империи в 18-20 веках. Нам нужен массив работ по этому поводу, которые с разных точек зрения и с разных подходов рассмотрели бы этот вопрос.

С моей точки зрения неполноценна позиция рассматривать Паскевича, как украинца, но так же неполноценно рассмотрение украинского вопроса через призму того, что в конце 19 века в Киеве было 5 украиноязычных семей. Если бы их было всего 5, не было украинской революции. Точно так же нельзя рассматривать движение 60-ков, сосредотачиваясь на 20-30 фамилиях. Если бы их было несколько десятков, не было бы в 1991 году.

4. Попытка создать систему доминирования глорификации над правдой.

Это одна из самых болезненных и сложных тем нашей истории, ибо она, прежде всего, касается ближайшей истории и является цементирующим мифом не только для широких масс, но и, что не менее важно, для проактивного меньшинства. И главное здесь задействована большая политика, а иногда даже геополитика. Поэтому, как бы это больно ни звучало, история здесь вынуждена будет считаться не только с историческими реалиями, но и с политическими баталиями и подводными камнями.

Что нужно сделать? Нужно прежде всего выделить главные события и персоны, являющиеся частью современного мифа, который мы не можем (не имеем права) сейчас кардинально менять. Их не может быть больше 5-6. И нужно договориться, что эти вопросы мы откладываем на послевоенный период. В конце концов такая договоренность, де-факто уже существует.

5. Отсутствие вписывания Украины в более широкий контекст.

Ни для кого не секрет, что, несмотря на декларации о компаративистических студиях, несмотря на то, что мы, казалось бы, пытаемся выйти за пределы глобуса Украины, мы все равно очень часто возвращаемся на его орбиту. Выше уже говорилось о Хмельнитчине и о причинах той войны. Но рассматривать этот период без учета желания Порты ослабить Речь Посполитую и тонкой игры Крыма просто невозможно.

Так же, как и невозможно говорить о многих других периодах, несмотря на влияние других государств, идей, которые существовали в те периоды и предательства, которые делали под влиянием различных геополитических ситуаций украинцы того времени. Мы нуждаемся в перемещении Украины в геополитический контекст исторического прошлого, даже если окажется, что условный атаман Сирко был предателем, а Самойлович большим государственником, чем многие другие.

Что нужно делать? О министре иностранных дел СССР А.Громико ходила в свое время легенда, что перед принятием важных решений он закрывался в кабинете и подолгу сидел, глядя на карту мира. Когда мы говорим о нашей истории, наверняка нам нужно гораздо больше уделять внимание именно геополитике и картам мира.

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