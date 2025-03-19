На переговорах Путін виграв найголовніше зараз для себе – час

Для нас вкрай важливо, що Білий дім, устами Рубіо жорстко заявив, що тема припинення допомоги Україні, в тому числі і розвідданих, взагалі не обговорювалася. Нагадаю, Кремль вчора це подав, як свою базову вимогу до продовження переговорів про мир.

Але повернімося до Путіна. У нього поки проглядається наступна стратегія:

1. Тягнути час і спробувати максимально втягнути США в спільний з росіянами іранський кейс, а також максимально просунутим в економічному big deal, який був запропонований американцям ще в Ер-Ріяді.

2. ⁠Спробувати звинувачувати Україну в зриві переговорів, щоб добиватися припинення допомоги,.

3. ⁠Максимально боротися проти майбутнього розміщення миротворців, але в майбутньому, в обмін на миротворців, спробувати добитися визнання окупованих територій російськими.

4. Хаотизація внутрішніх процесів в Україні

Все, як бачимо, доволі примітивно.

Тепер трошки про часові рамки. Якщо йти за сценарієм Трампа, то перемирʼя він хотів би підписати до 20.04 (Великодня). Далі в Путіна буде ще, як мінімум, 30 днів, щоб спробувати втілювати в життя свої плани. І головне, в цей час Трамп не зможе жорстко тиснути на експорт російської нафти. Тобто Путін виграв зараз десь 60 днів.

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net