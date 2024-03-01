Приватизация спиртзаводов на финишной прямой – что нужно знать

Уже в марте 2024 года Фонд госимущества проведет четыре аукциона с лотами этой отрасли. Для покупки будут доступны Лохвицкий спирткомбинат в Полтавской области (стартовая цена – 11,3 млн грн), Каменский спиртоводочный комбинат в Черкасской области (цена стартует с 13,1 млн грн), Холминский спиртовой завод в Черниговской области (стартовая цена – 15,4 млн грн) грн) и Ганнопольский спиртзавод в Хмельницкой области (стартовая цена – 3,8 млн грн).

Приватизация этих и других объектов имеет все шансы пройти результативно, ведь интерес со стороны инвесторов к государственным активам существует системно. Об этом свидетельствуют несколько фактов.

С начала продажи спиртзаводов ФГИУ организовал в системе Prozorro.Продажи 115 онлайн-торгов. Почти половина – 54 аукциона – завершились продажей лотов. В каждом из этих успешных аукционов в среднем приняло участие 3,2 участника. Благодаря конкуренции цена активов выросла в 2,4 раза: со стартовой в 1,25 млрд грн до 3,01 млрд грн.

Кроме цены продажи, которую должны оплатить новые владельцы, они берут на себя долговую нагрузку, которую по условиям договора платит покупатель. Прежде всего это налоги и выплаты задолженности по заработной плате. Такие выплаты по результатам приватизации составили 364 млн грн. Также новые собственники уплатили в государственный бюджет 602 млн грн НДС.

Таким образом, совокупный экономический эффект от демонополизации спиртовой отрасли уже пересек отметку в 4 млрд грн.

Рынок демонстрирует: даже предприятия, нуждающиеся в ликвидации или крупных инвестициях, могут быть интересны покупателям. У предприятий есть подведенные коммуникации, иногда даже железнодорожные линии. Это упрощает процесс их обновления и налаживания логистики. Эти мощности можно использовать в качестве производственных площадок, выгодно размещенных в аграрных регионах.

Помимо модернизации традиционных направлений производства спирта приватизация открывает новые возможности для производства биоэтанола. Благодаря притоку инвестиций в эту перспективную отрасль, Украина может стать одним из ее лидеров.

Биоэтанол набирает популярность, потому что это экологически чистый и экономически выгодный продукт. Он используется в качестве добавки к бензину или дизелю или как альтернативное топливо.

В то же время спиртзаводы – важные налогоплательщики для объединенных территориальных общин. Ведь государство продолжает получать доход от их деятельности через акциз. Работа таких предприятий – тысячи рабочих мест и развитие бизнеса в стране в целом.

Значительная часть спиртзаводов до реформы 2020 года фактически не функционировали, а только генерировали убытки. На предприятиях сектора были неэффективное управление, устаревшее оборудование и тотальная коррупция. Производство на мощностях Укрспирта упало в 3,5 раза (с 24,9 млн дал 2010 года до всего 7,1 млн дал 2020 года). Это создавало проблемы и для других рынков, поскольку от спиртовой отрасли зависит более 150 различных производств.

11 декабря 2019 года президент Украины подписал закон №320-IX, который отменил государственную монополию на производство спирта. Уже летом 2020 года Укрспирт потерял статус монопольного производителя спирта. А в октябре того же года произошла первая успешная приватизация спиртзавода: акционеры Nemiroff приобрели Немировский спиртзавод за 55 млн грн.

ФГИУ через аукционы в электронной торговой системе Prozorro.Продажи уже передал частным инвесторам 54 объекта этой отрасли. Больше всего предприятий продали в Тернопольской области (14 на сумму 921 млн грн), а также во Львовской (9 за почти 650 млн грн) и Винницкой (10 за 409 млн грн) областях.

Средняя стоимость продажи одного объекта составила 56 млн грн. Самым же дорогим лотом стало имущество Косарского спиртзавода в Черкасской области. Актив приобрели за 162 млн грн.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net