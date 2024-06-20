Опыт, приобретенный украинцами с 2022 года, релокация людей и предприятий, а также ряд шагов навстречу мировым странам по упрощению процедур регистрации бизнеса стали причинами стремительного увеличения количества украинских предприятий за пределами нашего государства. По состоянию на осень 2022 г. 28% представителей малого и среднего бизнеса уже работали за границей (из них 12% присоединились после начала российской агрессии), а думали об экспансии еще 21%. В 2024 году о планах выхода на международные рынки заявили еще 14% респондентов.

Правда, выйти на рынок, закрепиться и удержаться на нем не одно и то же. С учетом темпов, к которым привыкли украинцы, процесс завоевания нового международного рынка может показаться слишком медленным. Иногда бывает трудно предположить, что именно станет очередным тормозом, пока не столкнулся с этим фактором напрямую. Однако уже можно выделить факторы, непосредственно влияющие на успешность экспансии.

Гибкость и динамичность как залог стремительной экспансии

Успешность гибкого подхода к процессам констатируется в компании "Новая почта". Примером стал хорошо знакомый украинцам сервис треккинга посылок в мобильном приложении, когда данные обновляются непрерывно. В Европе свое понимание формирования статуса посылки для клиентов и частоты передачи данных. В частности, партнеры, с которыми начала сотрудничать "Новая почта", ранее обновляли эту информацию не чаще четырех раз в сутки — сейчас уже каждые 15 минут.

Первое отделение Nova Post появилось в Польше в октябре 2022 г. Уже через год компания открыла 88 отделений за пределами Украины. Сейчас это 13 стран Европы, более 35 тыс. точек сервиса и более 500 работников на местах. Темп, взятый бизнесом, заставил пересмотреть подходы к командной работе. Поэтому компания выбрала стиль предпринимательской культуры, более присущий стартапам: быстрые решения, высокий уровень ответственности на разных звеньях, готовность брать на себя риски и открытость экспериментов в сложных обстоятельствах. Пока эта стратегия оправдывает себя: недавно новое представительство компании открылось в Великобритании и заработала доставка между странами Европы.

Коммуникации как инструмент закрепления позиций

Волонтерскому сообществу Wtech для стремительной экспансии понадобилось ненамного больше времени, а именно полтора года. Из 12 представительств в городах Украины и двух первых международных офисов в Лондоне и Берлине комьюнити выросло в 30 странах мира. Количество участниц достигло 7000: это число включает не только украинок, но и гражданок стран, где есть Wtech. Соответственно адаптацию к новым условиям ведения бизнеса улучшает микс украинского и местного опыта. И, конечно, коммуникации, которые играют немаловажную роль в успешной работе на новых рынках.

Тренды и инфоприводы формируются достаточно быстро, что требует гибкой и своевременной реакции со стороны брендов. Поэтому демонстрация потенциала стартапа, а также экспертизы его учредителей и экспертов является важной составляющей для формирования репутации в глобальном медиапространстве. А наличие взвешенной PR-стратегии помогает украинским компаниям более уверенно заходить на новые рынки и закреплять свои позиции, становясь достойными конкурентами и сильными игроками индустрии.

Сохранность ценностей и как якорь при адаптации

Достаточно частая история, когда вопросы корпоративной культуры отодвигаются на второй план из-за необходимости учесть как законодательные особенности, так и национальные и культурные. Сохранить собственные стандарты, культуру и ценности становится еще вызовом, о чем свидетельствует опыт IT-компании SoftServe. Через год компания открыла офисы в Мексике, Чили и Колумбии, привлекая к работе как украинских, так и местных специалистов, иногда с диаметрально разной ментальностью. При адаптации всех участников процесса ставка была сделана на таких классических для SoftServe ценностях как уважение к каждому сотруднику, помощь в его развитии и проявление сильных сторон и т.д. При таких условиях разная ментальность превращается в источник новых идей и подходов, которые можно использовать как катализатор.

Привлечение сотрудников ко всем процессам

Термин "адаптация" в контексте корпоративной культуры на новом рынке близок еще одному известному украинскому бизнесу – креативной компании Fedoriv Group. Созданная в Киеве, за время полномасштабного вторжения компания вышла за пределы украинского рынка и ведет проекты по всему миру.

Как адаптировать культуру так, чтобы она нашла отклик у талантов с другим менталитетом, но и не изменялась кардинально под каждую новую страну? Ответом было: найти точки соприкосновения. Не украинские или американские, а общечеловеческие.

В компании такими точками стали следующие ценности:

● свобода (что в их понимании равно ответственности),

● крафт,

● командная игра.

В Fedoriv Group уверены, что именно это понятно на всех языках на всех континентах. И новые сотрудники быстро ощущают эти ценности из-за всех процессов и внутренней коммуникации. Следует всегда интересоваться мнением работников и привлекать их к разным процессам и решениям, создавать что-то вместе и не избегать ответственности. Корпоративная культура, по мнению представителей компании, существует только тогда, когда сотрудники сами руководят ею и отстаивают ее, а не молча аплодируют каждому действию, даже если в душе не согласны с ней.

Классический путь выхода на новые рынки включает в себя необходимость учесть ряд факторов, влияющих на успех экспансии. Например, маркетинговые исследования, разработка финансовой стратегии, вопросы логистики и поставок, правовые аспекты являются подлинными must-have для амбициозного бизнеса, стремящегося к расширению. В то же время уже стало совершенно понятно, что продуктивная коммуникация в команде играет ключевую роль в удачном выполнении задач, решении проблем и достижении целей, что является критическим для успешной международной экспансии бизнеса.

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