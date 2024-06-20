Досвід, набутий українцями з 2022 року, релокація людей і підприємств, а також низка кроків назустріч із боку світових країн щодо спрощення процедур реєстрації бізнесу стали причинами стрімкого збільшення кількості українських підприємств за межами нашої держави. Станом на осінь 2022 р. 28 % представників малого та середнього бізнесу вже працювали за кордоном (з них 12 % приєдналися після початку російської агресії), а думали про експансію ще 21 %. У 2024 році про плани виходу на міжнародні ринки заявили ще 14 % респондентів.

Щоправда, вийти на ринок, закріпитися та втриматися на ньому — не одне й те ж. З урахуванням темпів, до яких звикли українці, процес завоювання нового міжнародного ринку може здаватися занадто повільним. Часом буває важко передбачити, що саме стане черговим гальмом — доки не зіткнувся із цим чинником безпосередньо. Однак уже можна виокремити чинники, що безпосередньо впливають на успішність експансії.

Гнучкість і динамічність як запорука стрімкої експансії

Успішність гнучкого підходу до процесів констатують у компанії "Нова пошта". Прикладом став добре знайомий українцям сервіс трекінгу посилок у мобільному застосунку, коли дані оновлюються безперервно. У Європі своє розуміння формування статусів посилки для клієнтів та частоти передання даних. Зокрема партнери, з якими почала співпрацювати Нова пошта, раніше оновлювали цю інформацію не частіше чотирьох разів за добу — зараз уже кожні 15 хвилин.

Перше відділення Nova Post з’явилося в Польщі в жовтні 2022 р. Уже за рік компанія відкрила 88 відділень за межами України. Наразі — це 13 країн Європи, понад 35 000 точок сервісу та понад 500 працівників на місцях. Темп, узятий бізнесом, змусив переглянути й підходи до командної роботи. Тож компанія обрала стиль підприємницької культури, більше притаманний стартапам: швидкі рішення, високий рівень відповідальності на різних ланках, готовність брати на себе ризики та відкритість до експериментів у складних обставинах. Поки що ця стратегія виправдовує себе: нещодавно нове представництво компанії відкрилося у Великій Британії, а також запрацювала доставка між країнами Європи.

Комунікації як інструмент закріплення позицій

Волонтерській спільноті Wtech для стрімкої експансії знадобилося ненабагато більше часу, а саме — півтора року. З 12 представництв у містах України та двох перших міжнародних офісів у Лондоні й Берліні ком’юніті виросло до присутності в 30 країнах світу. Кількість учасниць сягнула 7000: це число включає не тільки українок, а й громадянок країн, де наразі є Wtech. Відповідно, адаптацію до нових умов ведення бізнесу покращує мікс українського та місцевого досвіду. І, звісно, комунікації, які грають важливу роль в успішній роботі на нових ринках.

Тренди й інфоприводи формуються доволі швидко, що потребує гнучкої та своєчасної реакції з боку брендів. Тож демонстрація потенціалу стартапу, а також експертизи його засновників та експертів, є важливим складником для формування репутації в глобальному медіапросторі. А наявність виваженої PR-стратегії допомагає українським компаніям впевненіше заходити на нові ринки та закріплювати свої позиції, стаючи гідними конкурентами й сильними гравцями індустрії.

Збереження цінностей як якір під час адаптації

Достатньо часта історія, коли питання корпоративної культури відсуваються на другий план через необхідність врахувати як законодавчі особливості, так і національні й культурні. Зберегти власні стандарти, культуру та цінності стає тим ще викликом, про що свідчить досвід IT-компанії SoftServe. За рік компанія відкрила офіси в Мексиці, Чилі та Колумбії, залучивши до роботи як українських, так і місцевих фахівців, часом із діаметрально різною ментальністю. Тож під час адаптації всіх учасників процесу ставка була зроблена на таких класичних для SoftServe цінностях як повага до кожного працівника, допомога в його розвитку та проявлення сильних сторін тощо. За таких умов, різна ментальність перетворюється в джерело нових ідей і підходів, які можна використати як каталізатор.

Залучення працівників до всіх процесів

Термін "адаптація" в контексті корпоративної культури на новому ринку близький ще одному відомому українському бізнесу — креативній компанії Fedoriv Group. Створена в Києві, за час повномасштабного вторгнення компанія вийшла за межі українського ринку й наразі веде проєкти по всьому світу.

Як адаптувати культуру так, щоб вона знайшла відгук у талантів з іншим менталітетом, але й не змінювалася кардинально під кожну нову країну? Відповіддю було: знайти точки дотику. Не українські чи американські, а загальнолюдські.

У компанії такими точками стали наступні цінності:

● свобода (що в їхньому розумінні дорівнює відповідальності),

● крафт,

● командна гра.

У Fedoriv Group впевнені, що саме це зрозуміло всіма мовами на всіх континентах. І нові працівники швидко відчувають ці цінності через усі процеси та внутрішню комунікацію. Варто завжди цікавитися думкою працівників та залучати їх до різних процесів і рішень, створювати щось разом і не уникати відповідальності. Корпоративна культура, на думку представників компанії, існує лише тоді, коли співробітники самі керують нею та відстоюють її, а не мовчки аплодують кожній дії, навіть коли в душі не згодні з нею.

Класичний шлях виходу на нові ринки містить у собі необхідність врахувати низку чинників, які впливають на успіх експансії. Наприклад, маркетингові дослідження, розробка фінансової стратегії, питання логістики та постачання, правові аспекти є справжніми must-have для амбітного бізнесу, що прагне розширення. Водночас уже стало абсолютно зрозумілим, що продуктивна комунікація в команді грає ключову роль у вдалому виконанні завдань, розв’язанні проблем і досягненні цілей, що є критичним для успішної міжнародної експансії бізнесу.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net