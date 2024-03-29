Пять инвесторов на лот: приватизационные аукционы госимущества становятся все популярнее

Государство полноценно восстановило этот процесс и помогает поддерживать госбюджет средствами, обеспечивающими нашу защиту и оборону от агрессора. Всего за 5 лет доходы от приватизации составили 11,27 млрд грн.

В течение 5 лет конкуренция в успешных торгах росла постоянно. Но если с 2020-го по 2022 год ее уровень был в диапазоне 3,1-3,5 участника на один аукцион, то в 2023 году за каждый лот в среднем соревновалось уже почти 5 инвесторов. За первый квартал 2024 года в каждом успешном аукционе в среднем приняли участие 5,3 участника.

Активность бизнеса в приватизационных торгах обусловлена многими факторами. Часть компаний нуждаются в релокации в регионы, удаленные от линии фронта. Какие-то предприниматели хотят построить бизнес на готовой материальной базе с инфраструктурой, оборудованием и коммуникациями, которые предлагает государство, когда продает, например, единые имущественные комплексы. Кто-то нуждается в недвижимости, складах, цехах, гараже и т.д. для расширения своих текущих мощностей.

Заинтересованность бизнеса направлена на активы разных масштабов, но безоговорочное большинство лотов, проданных через приватизацию, стоили до 1 млн грн.

Распределение успешных аукционов по финальной стоимости приватизированного объекта

Законодательные изменения, активность бизнеса, конкурентность торгов и их прозрачность и открытость помогли повысить эффективность приватизационных процессов. В то же время в последние годы Фонд государственного имущества также изменил подходы к работе, улучшил процесс подготовки объектов к продаже.

Информация о наличии госактивов для приватизации распространялась по разным каналам коммуникации для привлечения внимания к этим лотам. В целом же все сведения о том, какие есть актуальные лоты, как принять участие в аукционе, какие результаты приносит приватизация, собраны на отдельном специальном ресурсе.

Фонд разработал механизм сортировки (триажа) госактивов в зависимости от их состояния и потребностей рынка. То имущество, которое не имеет ценности или существует только на бумаге, пойдет на ликвидацию или банкротство. Те объекты, которые могут работать на благо экономики в частных руках, шли на приватизацию.

Следовательно, в течение 2023 года доля успешных аукционов выросла в разы по сравнению с предыдущими годами.

Самый низкий показатель успешности торгов был в 2021 году – на уровне 17,5% всех объявленных. Поэтому пиковый результат почти в 47% в прошлом году — это разница в 2,7 раза.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net