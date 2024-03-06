Пять шагов к успешному использованию Telegram для бизнеса, которые следует учесть в 2024-м

По прогнозам аналитиков, в 2024 году количество пользователей платформы может превысить отметку в 1 миллиард

На конец 2023 года в Украине было зафиксировано более 33 000 активных каналов с суммарным количеством подписчиков 282 млн. По данным Kantar Ukraine, если раньше среднестатистический пользователь уделял Telegram 5 минут в день, то с февраля 2022 года этот показатель вырос до 40 минут в день.

Telegram сейчас является платформой, помогающей повышать узнаваемость бизнеса и увеличивать количество потенциальных клиентов. Одной из его ключевых особенностей является широкая сеть каналов, которая постоянно поставляет оперативную и актуальную информацию.

Пять шагов, на которые следует обратить внимание при продвижении через Telegram в 2024 году.

Оставайтесь в контексте обновлений платформы и следите за происходящим у конкурентов

Написание поста, который привлечет новых подписчиков и не спровоцирует отписки, — это искусство, поэтому советую сначала определить ключевых игроков в вашей отрасли и собрать информацию о них. Это позволит понять, кто ваши главные конкуренты и какие стратегии они используют. Далее следует наблюдать за частотой публикаций, их содержанием и как ваши конкуренты взаимодействуют с аудиторией.

Помните, что создание качественного контента на платформе является фундаментом, без которого не удастся успешно запустить рекламу

Telegram — не только популярный мессенджер, но и платформа, объединяющая множество функций, направленных на облегчение общения и создание высококачественного контента. Постоянные обновления интерфейса и новые функции, такие как сториз, цитирование текста, кастомизация аватарок и другие, делают его еще более привлекательным. Важным пунктом является подготовка канала перед тем, как привлекать новых подписчиков, поскольку эффективность контента зависит не только от его содержания и формата, но и его оформления.

Исследуйте платные инструменты продвижения на платформе

Наряду с бесплатными инструментами стоит обратить внимание и на платное продвижение: спонсорские посты (реклама запущена через рекламный кабинет платформы Telegram Ads) или прямые публикации (по договоренности с другими администраторами). Таким образом вы получите возможность эффективно рекламировать свой продукт или бизнес, обеспечивая себе доступ к первым лидам и контакту с ними, а также осуществление продаж и получение оплат всего на одной платформе.

Обеспечьте более близкий контакт со своими клиентами благодаря персонализированной коммуникации

Реакция клиентов всегда определяет их удовлетворение от сервиса, особенно в период 2023-2024 годов, когда ожидания на самом высоком уровне. В этом контексте украинцы все больше включаются в информационные процессы и требуют оперативного ответа на свои запросы. Общение с клиентами через личные сообщения становится важной составляющей эффективной стратегии взаимодействия с аудиторией. Использование этого подхода позволяет отвечать на запросы пользователей, предоставлять индивидуальные консультации и решать проблемы, которые помогают повысить уровень удовлетворенности клиентов и поддерживают положительные отношения.

Экспериментируйте с разными методами продвижения на платформе

Одним из наиболее эффективных методов продвижения сегодня есть размещение рекламы через Telegram Ads. С низкой конкуренцией и небольшим порогом входа для бизнеса реклама в Telegram не вызывает у пользователей так называемой "рекламной слепоты", что дает более высокую эффективность среди других охватных каналов.

Рекламные объявления, которые размещаются после последнего поста на канале в выделенном цветовом блоке "спонсируемое"

Использование Telegram требует глубокого понимания и эффективного использования его экосистемы. Этот мессенджер предоставляет расширенный функционал для целенаправленного таргетинга на аудиторию, позволяющий точно настраивать рекламу с учетом различных параметров, таких как тематика, каналы и расположение пользователей.

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