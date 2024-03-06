П’ять кроків до успішного використання Telegram для бізнесу, які варто врахувати у 2024 році

За прогнозами аналітиків, у 2024 році кількість користувачів платформи може перевищити позначку в 1 мільярд

На кінець 2023 року в Україні було зафіксовано понад 33 000 активних каналів із сумарною кількістю підписників 282 млн. За даними Kantar Ukraine, якщо раніше середньостатистичний користувач приділяв Telegram 5 хвилин на день, то від лютого 2022 року цей показник виріс до 40 хвилин на день.

Telegram зараз є платформою, яка допомагає підвищувати впізнаваність бізнесу та збільшувати кількість потенційних клієнтів. Однією з його ключових особливостей є широка мережа каналів, яка постійно постачає оперативну та актуальну інформацію.

П'ять кроків, на які варто звернути увагу під час просування через Telegram у 2024 році.

Залишайтеся в контексті оновлень платформи й стежте за тим, що відбувається у конкурентів

Написання посту, що залучить нових підписників й не спровокує відписки, — це мистецтво, тож тут раджу спочатку визначити ключових гравців у вашій галузі та зібрати інформацію про них. Це дозволить зрозуміти, хто є вашими головними конкурентами та які стратегії вони використовують. Далі варто спостерігати за частотою публікацій, їхнім змістом та тим, як ваші конкуренти взаємодіють з аудиторією.

Пам’ятайте, що створення якісного контенту на платформі є фундаментом, без якого не вийде успішно запустити рекламу

Telegram — не лише популярний месенджер, а й платформа, яка об'єднує в собі безліч функцій, спрямованих на полегшення спілкування та створення високоякісного контенту. Постійні оновлення інтерфейсу й нові функції, такі як сториз, цитування тексту, кастомізація аватарок тощо, роблять його ще більш привабливим. Важливим пунктом є підготовка каналу перед тим, як залучати нових підписників, бо ефективність контенту залежить не лише від його змісту й формату, але і від його оформлення.

Досліджуйте платні інструменти просування на платформі

Разом з безкоштовними інструментами варто звернути увагу і на платне просування: спонсорські пости (реклама запущена через рекламний кабінет платформи Telegram Ads) чи прямі публікації (через домовленості з іншими адміністраторами). Таким чином ви отримаєте можливість ефективно рекламувати свій продукт чи бізнес, забезпечуючи собі доступ до перших лідів й контакту з ними, а також здійснення продажів та отримання оплат, всього лише на одній платформі.

Забезпечте ближчий контакт зі своїми клієнтами завдяки персоналізованій комунікації

Реакція клієнтів завжди визначає їхнє задоволення від сервісу, особливо в період 2023-2024 років, коли очікування на найвищому рівні. У цьому контексті українці дедалі більше включаються в інформаційні процеси та вимагають оперативної відповіді на свої запити. Спілкування з клієнтами через особисті повідомлення стає важливою складовою ефективної стратегії взаємодії з аудиторією. Використання цього підходу дозволяє відповідати на запити користувачів, надавати індивідуальні консультації та вирішувати проблеми, що допомагає підвищити рівень задоволеності клієнтів і підтримує позитивні відносини.

Експериментуйте з різними методами просування на платформі

Одним з найбільш ефективних методів просування сьогодні є розміщення реклами через Telegram Ads. З низькою конкуренцією й невеликим порогом входу для бізнесу реклама в Telegram не викликає у користувачів так званої "рекламної сліпоти", що наразі дає більш високу ефективність серед інших охопних каналів.

Рекламні оголошення, які розміщуються після останнього поста на каналі у виділеному кольоровому блоці "спонсороване"

Використання Telegram вимагає глибокого розуміння та ефективного використання його екосистеми. Цей месенджер надає розширений функціонал для цілеспрямованого таргетингу на аудиторію, що дозволяє точно налаштовувати рекламу з урахуванням різних параметрів, таких як тематика, канали та розташування користувачів.

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