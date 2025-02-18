Мы сейчас заняли позицию обиженного и это неправильно

Россия предложила всем американским компаниям вернуться в энергетический сектор и плюс открывает доступ к Арктическим месторождениям – это главная тема сегодняшних переговоров. И это может быть тот же самый большой дел.

Цитирую по российскому изданию The Moscow Times: "Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересованная в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев".

В переводе на человеческий язык – это бросок Китая.

Что мы имеем в остатке?

1. Мы играем в игру с США, имея не самые сильные карты. Это нужно реально оценивать.

2. Европа уже расколота и не будет единой. Обратите внимание (особенно) на позицию Дуды по поводу того, что не стоит воевать с Трампом.

3. Повторю еще раз, что пишу последние недели: Трамп поставил ультиматум Европе. И встреча во Франции показала: европейцы его проглотят (согласятся на экспорт технологий в обмен на защиту).

4. Нам следует идти в переговоры с реальными требованиями, а не продолжать мантру о НАТО. Мы сейчас заняли позицию обиженного. А это хуже всего в политике, потому что политики не обижаются.

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