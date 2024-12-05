Грузия под серьезными санкциями столь же бесполезна для РФ, как Грузия вне поля ее политического влияния

Теперь о главном, прежде всего, это заявление госсекретаря США и дело не в содержании заявления – осуждение насилия, обещание наказания, с этим все ясно, все это уже было, что там было действительно нового, так это то, что впервые в насилии были обвинены. не грузинские власти, а партия "Грузинская Мечта".

Что ж, пора поговорить о международном аспекте того безобразия, которое происходит у нас. Итак, с 2012 года Грузия трансформировалась в эталонную модель страны, в которой довольно "успешно" была реализована формула мирного сосуществования на фронтире реликтовой сырьевой империи (Российская Федерация) и крупнейших в России. рынков в мире (США+ЕС). После февраля 2022 года эта формула начала работать. все хуже и хуже, и вот сегодня мы являемся свидетелями ее конца.

Причем инициатором отказа от формулы была Москва, для которой уровень отношений с Грузией как частью экономической экосистемы России явно недостаточен. развития альтернативных логистических маршрутов в обход России

Оно и понятно – окно в Европу закрылось, Новороссийск под ударами ВСУ, Китай и ЕС готовы развивать Транскаспийский транспортный коридор, проект север – юг, так долго лоббируемый РФ, трансформируется в проект юго-запад. В условиях возвращения Грузии под свое политическое влияние критически важен. для Москвы.

Согласны ли с ними в Вашингтоне, Брюсселе и других заинтересованных центрах силы? Именно ответ на этот вопрос мы сейчас и наблюдаем. РФ, как Грузия вне поля ее политического влияния. Более того, это гораздо хуже, чем было до недавнего времени. никто не будет, кроме нас самих.

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