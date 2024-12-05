Тепер про головне. Передусім це заява держсекретаря США, і річ не в змісті заяви – засудження насилля, обіцянка кари... З цим все зрозуміло, все це вже було. Що там було дійсно нового — так це те, що вперше в насиллі була звинувачена не грузинська влада, а партія "Грузинська мрія". Здогадайтеся, чому так.

Що ж, час поговорити про міжнародний аспект того неподобства, яке відбувається у нас. Отже, з 2012 року Грузія трансформувалася в еталонну модель країни, в якій досить "успішно" було реалізовано формулу мирного співіснування на фронтирі реліктової сировинної імперії (Російська Федерація) та найбільших ринків у світі (США + ЄС). Після лютого 2022 року ця формула почала працювати все гірше і гірше, і ось сьогодні ми є свідками її кінця.

Причому ініціатором відмови від формули була Москва, для якої рівень відносин з Грузією як частиною економічної екосистеми Росії цілком недостатній. Сьогодні для РФ необхідний жорсткий і безумовний контроль Грузії як ключового елемента логістики із зовнішнім світом – вихід на Туреччину та безпечні чорноморські порти, а також обмеження розвитку альтернативних логістичних маршрутів в обхід Росії.

Воно і зрозуміло – вікно в Європу закрилося, Новоросійськ — під ударами ЗСУ, Китай і ЄС готові розвивати Транскаспійський транспортний маршрут, проєкт "Північ – Південь", що так довго лобіюється РФ, трансформується в проєкт "Південний Захід". В умовах повернення Грузії під свій політичний вплив критично важливий для Москви.

Чи згодні з ними у Вашингтоні, Брюсселі та інших зацікавлених центрах сили? Саме відповідь на це питання ми зараз і спостерігаємо. Це зовсім не означає, що Захід обов'язково відіб'є Грузію у Росії. Зрештою Грузія під серйозними санкціями настільки ж марна для РФ, як Грузія поза полем її політичного впливу. Ба більше, це набагато гірше, ніж було донедавна. Тож боротися за нас до кінця ніхто не буде, окрім нас самих.

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