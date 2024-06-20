Апарт-отели как форма бизнеса появились в начале XX века и быстро завоевали популярность в крупных городах Европы и США. Различия между апарт- и традиционными гостиницами включают большую площадь номеров, наличие кухонь и ориентацию на более долгосрочное проживание. Такие отели предоставляют гостям больше свободы и удобства, что делает их популярными среди бизнес-туристов и семей.

Апарт-отели предлагают инвесторам несколько ключевых преимуществ. Во-первых, они обеспечивают стабильный доход от сдачи внаем. Во-вторых, владельцы могут использовать апартаменты для своего проживания во время отпусков или деловых поездок. Наконец, апарт-гостиницы часто располагаются в престижных и популярных районах, что повышает их привлекательность и стоимость.

В последние годы количество проектов апарт-отелей в Украине растет, особенно в крупных городах, а также туристических локациях. К примеру, в Киеве появляются новые проекты в разных районах города, предлагающих высокий уровень сервиса и удобства. Львов, Одесса и Буковель также активно развивают этот сегмент, учитывая их привлекательность для туристов.

Для расчета окупаемости апарт-отелей в Киеве и Буковеле мы рассмотрим конкретные примеры объектов разной площади и стоимости. Для столицы возьмем апартаменты в популярном районе города на левом берегу на примере реально существующего проекта комфорт-класса.

1. Апарт-отель комфорт-класса в Киеве

- Площадь: 22.62 м²

- Стоимость инвестиций: 1270 $/м²

- Общая стоимость: 22.62 м² * 1270 $/м² = 28 927.4 $

- Средняя арендная плата: 25$ в сутки

- Занятость: 75% (273 дня в год)

- Годовой доход: 25$*273=6825$

- Операционные расходы (20% от дохода): 6825$*0.20 = 1365$

- Чистый годовой доход: 6 825 $ – 1 365 $ = 5 460 $

Окупаемость: 28 927.4 $ / 5 460 $ ≈ 5.3 лет

Для расчета окупаемости в Буковеле рассмотрим апартаменты премиум-класса.

1. Апарт-отель премиум-класса в Буковеле

- Площадь: 30 м²

- Стоимость инвестиций: 4180 $/м²

- Общая стоимость: 30 м² * 4180 $/м² = 125 400 $

- Средняя арендная плата: 100$ за сутки в сезон и 50$ вне сезона

- Сезонная занятость: 120 дней в сезон (100% занятость) и 100 дней вне сезона (50% занятость)

- Годовой доход: (100$*120) + (50$*100) = 12 000$ + 5 000$ = 17 000$

- Операционные расходы (20% от дохода): 17 000$*0.20 = 3 400$

- Чистый годовой доход: 17 000$ – 3 400$ = 13 600$

Окупаемость: 125 400 $ / 13 600 $ ≈ 9.2 лет

Инвестиции в апарт-отели на этапе строительства имеют свои преимущества и недостатки. Плюсы включают более низкую стоимость покупки и возможность получения большей прибыли после завершения строительства. Риски включают в себя возможность задержек в строительстве и непредвиденные расходы.

Не считая того, расчеты расходов приведены на базе текущей ставки сдачи в аренду. После окончания войны, по всей вероятности, цены вырастут на 30-50%, пропорционально уменьшая срок окупаемости и повышая доходность.

В Европе и США апарт-отели уже давно стали популярным вариантом инвестирования. В таких городах, как Лондон, Париж и Нью-Йорк апарт-отели пользуются большим спросом среди бизнес-туристов и туристов, которые ищут варианты для более долгосрочного проживания. Средняя окупаемость апарт-отелей в этих городах составляет 14-15 лет, что делает их привлекательными для инвесторов, в то время как показатели в 10 лет считаются максимально желательными. Такая окупаемость доступна только инвесторам, вложившим средства в лучшие проекты в момент начала возведения и в особых экономических условиях, как начало пандемии или другие потрясения на уровне целого рынка.

Основные отличия между рынками апарт-отелей в Украине и других странах включают стоимость строительства, уровень занятости и средние арендные ставки. В Европе и США стоимость строительства значительно выше, но и арендные ставки и уровень занятости тоже больше.

В Украине инвесторы сталкиваются с более низкими затратами на строительство и потенциально высокой доходностью благодаря растущему спросу, а также возможности повышения ставок аренды.

Наконец, выбирая проект для инвестирования, важно учитывать локацию, репутацию застройщика и потенциальный спрос.

Тщательная проверка застройщика, его предыдущих проектов и финансовой устойчивости может значительно снизить риски инвестирования. Инвесторы должны обращать внимание на историю выполнения застройщиком своих обязательств и отзывы предыдущих клиентов.

Рынок апарт-отелей имеет значительный потенциал для развития, особенно с учетом международного опыта и тенденций. Для успешного инвестирования важно соблюдать практические рекомендации и учитывать все возможные экономические и юридические аспекты. Перспективы развития рынка апарт-отелей в Украине выглядят обнадеживающе, и инвесторы, готовые вложить свои средства на ранних этапах строительства, могут извлечь значительные выгоды в будущем.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net