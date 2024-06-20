Апарт-готелі як форма бізнесу з'явилися на початку XX століття і швидко завоювали популярність у великих містах Європи та США. Відмінності між апарт- та традиційними готелями передбачають більшу площу номерів, наявність кухонь та орієнтацію на більш довгострокове проживання. Такі готелі надають гостям більше свободи і зручностей, що робить їх популярними серед бізнес-туристів та сімей.

Апарт-готелі пропонують інвесторам кілька ключових переваг. По-перше, вони забезпечують стабільний дохід від здачі в оренду. По-друге, власники можуть використовувати апартаменти для власного проживання під час відпусток або ділових поїздок. Нарешті, апарт-готелі часто розташовуються в престижних та популярних районах, що підвищує їх привабливість і вартість.

Останніми роками кількість проєктів апарт-готелів в Україні зростає, особливо у великих містах, а також туристичних локаціях. Наприклад, у Києві з'являються нові проєкти у різних районах міста, що пропонують високий рівень сервісу та зручності. Львів, Одеса та Буковель також активно розвивають цей сегмент, зважаючи на їхню привабливість для туристів.

Для розрахунку окупності апарт-готелів у Києві та Буковелі ми розглянемо конкретні приклади об'єктів різної площі та вартості. Для столиці візьмемо апартаменти в популярному районі міста на лівому березі на прикладі вже наявного проєкту комфорт-класу.

1. Апарт-готель комфорт-класу в Києві

- Площа: 22.62 м²

- Вартість інвестицій: 1270 $/м²

- Загальна вартість: 22.62 м² * 1270 $/м² = 28 927.4 $

- Середня орендна плата: 25 $ за добу

- Зайнятість: 75% (273 дні на рік)

- Річний дохід: 25 $ * 273 = 6 825 $

- Операційні витрати (20% від доходу): 6 825 $ * 0.20 = 1 365 $

- Чистий річний дохід: 6 825 $ – 1 365 $ = 5 460 $

Окупність: 28 927.4 $ / 5 460 $ ≈ 5.3 років

Для розрахунку окупності в Буковелі розглянемо апартаменти преміумкласу.

1. Апарт-готель преміумкласу в Буковелі

- Площа: 30 м²

- Вартість інвестицій: 4180 $/м²

- Загальна вартість: 30 м² * 4180 $/м² = 125 400 $

- Середня орендна плата: 100 $ за добу в сезон і 50 $ поза сезоном

- Сезонна зайнятість: 120 днів у сезон (100% зайнятість) і 100 днів поза сезоном (50% зайнятість)

- Річний дохід: (100 $ * 120) + (50 $ * 100) = 12 000 $ + 5 000 $ = 17 000 $

- Операційні витрати (20% від доходу): 17 000 $ * 0.20 = 3 400 $

- Чистий річний дохід: 17 000 $ – 3 400 $ = 13 600 $

Окупність: 125 400 $ / 13 600 $ ≈ 9.2 років

Інвестиції в апарт-готелі на етапі будівництва мають свої переваги та недоліки. Плюси включають нижчу вартість купівлі та можливість отримання більшого прибутку після завершення будівництва. Ризики включають можливість затримок у будівництві та непередбачені витрати.

З іншого боку, розрахунки витрат наведено на основі поточної ставки оренди. Після завершення війни, цілком імовірно, що ціни виростуть на 30-50%, пропорційно зменшуючи термін окупності та підвищуючи дохідність.

У Європі та США апарт-готелі вже давно стали популярним варіантом інвестування. В таких містах, як Лондон, Париж та Нью-Йорк, апарт-готелі мають великий попит серед бізнес-туристів та туристів, які шукають варіанти для більш довгострокового проживання. Середня окупність апарт-готелів у цих містах становить 14-15 років, що робить їх привабливими для інвесторів, тоді як показники у 10 років вважаються максимально бажаними. Така окупність доступна лише інвесторам, які вклали кошти в найкращі проєкти на момент початку зведення та в особливих економічних умовах, наприклад, початок пандемії чи інші потрясіння на рівні цілого ринку.

Основні відмінності між ринками апарт-готелів в Україні та інших країнах — вартість будівництва, рівень зайнятості та середні орендні ставки. В Європі та США вартість будівництва значно вища, але й орендні ставки та рівень зайнятості теж більші.

В Україні інвестори стикаються з нижчими витратами на будівництво та потенційно високою прибутковістю завдяки дедалі більшому попиту, а також можливості підвищення ставок оренди.

Нарешті, обираючи проєкт для інвестування, важливо враховувати локацію, репутацію забудовника та потенційний попит.

Ретельна перевірка забудовника, його попередніх проєктів та фінансової стабільності може значно знизити ризики інвестування. Інвестори мають звертати увагу на історію виконання забудовником своїх зобов'язань та відгуки попередніх клієнтів.

Ринок апарт-готелів має значний потенціал для розвитку, особливо з огляду на міжнародний досвід та тенденції. Для успішного інвестування важливо дотримуватися практичних рекомендацій та враховувати всі можливі економічні та юридичні аспекти. Перспективи розвитку ринку апарт-готелів в Україні виглядають обнадійливо, і інвестори, які готові вкласти свої кошти на ранніх етапах будівництва, можуть отримати значні вигоди в майбутньому.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net