Опросы свидетельствуют о достижении этой цели. Если брать только данные об экономическом росте, результаты работы правительства Моди были впечатляющими. Когда Моди пришел к власти в 2014 году, экономический рост был медленным . Серия резонансных коррупционных дел привела к потере доверия инвесторов к индийской экономике.

Но между 2014 и 2022 годами валовой внутренний продукт (ВВП) Индии на душу населения (измеритель дохода на душу населения) вырос с 5000 долларов США (4000 фунтов стерлингов) до более чем 7000 долларов США – рост примерно на 40% за восемь лет. Эти расчеты используют паритет покупательной способности, способ сравнения общей покупательной способности во времени и между странами.

Этот рост произошел, несмотря на необдуманную попытку в начале первого срока Моди изъять из обращения банкноты номиналом 500 рупий (4,80 фунтов стерлингов) и 1000 рупий (9,60 фунтов стерлингов). Списание банкнот привело к острой нехватке наличных денег, замедлив рост ВВП на душу населения с 6,98% в 2016 году до 5,56% в 2017 году.

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году экономика Индии вырастет на 6,5%. Это больше, чем прогнозируемый рост Китая на 4,6% и больше, чем в любой другой крупной экономике. К примеру, ожидается, что экономика Великобритании вырастет на 0,6% в 2024 году.

Однако последние оценки также свидетельствуют о том, что неравенство в Индии является самым высоким за все время . Рост, когда он происходил, казался неравномерным. Ключевой задачей, с которой столкнется правительство Моди на следующем сроке, будет превращение более высокого роста в производительные рабочие места, а также сдерживание избыточного богатства экономической и политической элиты Индии.

Сплошной дым и зеркала?

Экономические показатели Индии трудно оценить, поскольку правительство не публиковало официальные данные о бедности и занятости с 2011 года. Это побудило аналитиков использовать альтернативные источники данных, которые не столь надежны, как большие и репрезентативные для страны опросы потребления и занятости индийского правительства.

Как следствие, можно получить очень разные оценки бедности. Менее чем за два месяца до выборов правительство Индии обнародовало информационный бюллетень , в котором утверждается, что уровень бедности в Индии упал до исторического минимума в 2022 году.

Результаты были основаны на обширном исследовании потребления, проведенном правительством Индии. Однако фактические данные, лежащие в основе правительственных оценок, не были опубликованы для независимого анализа.

Отсутствие прозрачности данных привело к ситуации, когда никто на самом деле не знает, каковы подлинные оценки бедности и неравенства. Это печальное состояние для страны, известной своими пионерскими обследованиями домохозяйств , которые в прошлом значительно опережали свое время.

Отсутствие хорошей работы

Правительство Моде развило экономику Индии. Но он не был столь успешен в создании производительных рабочих мест для значительной части рабочей силы Индии, которая неквалифицирована и бедна.

Около 40% работников остаются в сельском хозяйстве, и только около 20% работают на производствах или бизнес-услугах, таких как ИТ. Предвыборные опросы показывают, что рост безработицы и инфляции является источником беспокойства многих избирателей.

Слабая репутация правительства Моди в создании рабочих мест удивляет, учитывая, что оно выступило со многими инициативами для быстрого запуска производства. Программа "Make in India" , которая была запущена сразу после прихода Моди к власти в 2014 году, преследовала цель сократить расходы на ведение бизнеса в Индии.

После этого в ноябре 2023 г. была введена новая схема стимулирования, связанная с производством. Схема предлагала 24 миллиарда долларов США промышленных стимулов для увеличения внутреннего производства в ключевых производственных секторах от электронных продуктов до дронов. Однако в 2022 году доля производства в производстве осталась такой же, как и когда Моде впервые вступил в должность.

Для того, чтобы Индия могла подражать успеху Китая в индустриализации, связанной с интенсивным трудом, нужны более глубокие структурные реформы на рынках продукции, труда и кредитов страны. Но это будет политически тяжело сделать, поскольку предполагает борьбу с мощными индийскими конгломератами и профсоюзами.

В то время как правительство Моди желает состоять в должности на третий срок, главной задачей, стоящей перед ним, является создание продуктивных рабочих мест за пределами сельского хозяйства для все более образованной и амбициозной молодежи страны.

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