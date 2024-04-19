Опитування свідчать про досягнення цієї мети. Якщо брати лише дані про економічне зростання, результати роботи уряду Моді були разючими. Коли Моді прийшов до влади у 2014 році, економічне зростання було повільним. Серія резонансних корупційних справ призвела до втрати довіри інвесторів до індійської економіки.

Але між 2014 і 2022 роками валовий внутрішній продукт (ВВП) Індії на душу населення (вимірник доходу на душу населення) зріс з 5000 доларів США (4000 фунтів стерлінгів) до понад 7000 доларів США – зростання приблизно на 40% за вісім років. Ці розрахунки використовують паритет купівельної спроможності, спосіб порівняння загальної купівельної спроможності в часі й між країнами.

Це зростання відбулося, попри необдуману спробу на початку першого терміну Моді вилучити з обігу банкноти номіналом 500 рупій (4,80 фунтів стерлінгів) і 1000 рупій (9,60 фунтів стерлінгів). Списання банкнот призвело до гострої нестачі готівки, уповільнивши зростання ВВП на душу населення з 6,98% у 2016 році до 5,56% у 2017 році.

Згідно з даними Міжнародного валютного фонду, у 2024 році економіка Індії зросте на 6,5%. Це більше, ніж прогнозоване зростання Китаю на 4,6% і більше, ніж у будь-якій іншій великій економіці. Наприклад, очікується, що економіка Великої Британії зросте на 0,6% у 2024 році.

Однак останні оцінки також свідчать про те, що нерівність в Індії є найвищою за весь час. Зростання, коли воно відбувалося, виявилося нерівномірним. Ключовим завданням, з яким зіткнеться уряд Моді на наступному терміні, буде перетворення вищого зростання на продуктивні робочі місця, а також стримування надлишкового багатства економічної та політичної еліти Індії.

Суцільний дим і дзеркала?

Економічні показники Індії важко оцінити, оскільки уряд не публікував офіційних даних щодо бідності та зайнятості з 2011 року. Це спонукало аналітиків використовувати альтернативні джерела даних, що не такі надійні, як великі й репрезентативні для країни опитування споживання та зайнятості індійського уряду.

Як наслідок, можна отримати дуже різні оцінки бідності. Менш ніж за два місяці до виборів уряд Індії оприлюднив інформаційний бюлетень, у якому стверджується, що рівень бідності в Індії впав до історичного мінімуму у 2022 році.

Результати були засновані на великому дослідженні споживання, проведеному урядом Індії. Але фактичні дані, що лежать в основі урядових оцінок, не були опубліковані для незалежного аналізу.

Відсутність прозорості даних призвела до ситуації, коли ніхто насправді не знає, якими є справжні оцінки бідності й нерівності. Це сумний стан для країни, відомої своїми піонерськими обстеженнями домогосподарств, які в минулому значно випереджали свій час.

Відсутність хорошої роботи

Уряд Моді розвинув економіку Індії. Але він не був настільки успішним у створенні продуктивних робочих місць для значної частини робочої сили Індії, яка є некваліфікованою й бідною.

Близько 40% працівників залишаються в сільському господарстві, і лише близько 20% працюють на виробництвах або в бізнес-послугах, таких як ІТ. Передвиборчі опитування показують, що зростання безробіття й інфляції є джерелами занепокоєння багатьох виборців.

Слабка репутація уряду Моді у створенні робочих місць дивує, враховуючи, що він виступив із багатьма ініціативами для швидкого запуску виробництва. Програма "Make in India", яка була запущена відразу після приходу Моді до влади у 2014 році, мала на меті скоротити витрати на ведення бізнесу в Індії.

Після цього в листопаді 2023 року була запроваджена нова схема стимулювання, пов’язана з виробництвом. Схема пропонувала 24 мільярди доларів США промислових стимулів для збільшення внутрішнього виробництва в ключових секторах промисловості від електронних продуктів до дронів. Однак у 2022 році частка промисловості у виробництві залишилася такою ж, як і коли Моді вперше обійняв посаду.

Для того, щоб Індія могла наслідувати успіх Китаю в індустріалізації, пов’язаній з інтенсивною працею, потрібні глибші структурні реформи на ринках продукції, праці та кредитів країни. Але це буде політично важко зробити, оскільки це передбачає боротьбу з потужними індійськими конгломератами та профспілками.

У той час як уряд Моді бажає залишитися на посаді на третій термін, головним завданням, що стоїть перед ним, є створення продуктивних робочих місць за межами сільського господарства для все більш освіченої й амбіційної молоді країни.

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