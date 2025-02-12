Исторически стороны замиряются только тогда, когда ситуация патовая полностью, то есть когда дальше – не то, что хуже, дальше просто никак

Ни для Украины, ни для России ситуация не патовая. Обе стороны продолжают набирать людей, у обеих сторон есть ресурсы и средства, обе стороны ведут активные наступательные операции (РФ на поле боя, протискивая более многочисленной пехотой, Украина — на стратегическом уровне, вынося в России критические объекты в глубине).

Договор или соглашение – это фиксация того, что на земле действительно, а не наоборот. Под этим политкорректным и завуалированным "нужная стабилизация фронта" подразумевается не то, что он сейчас двигается (со стратегической точки 10-20 км вперед или назад – это вообще неважно), а то, что нет патовой ситуации. Просто на высоком дипломатическом уровне это никто вслух не говорит.

Очевидно, что ситуация с экономикой и материальной базой в РФ ухудшается и вполне должна на определенном этапе отозваться. В этом плане Украина не в тупиковой ситуации, поэтому она не соглашается на соглашение при любых условиях. Она буквально диктует условия: мол, ок, замораживание, но здесь обмениваем; здесь заморозим, но не признаем; курс на Запад продолжаем; армию и милитаризацию продолжаем и т.Д.

Именно поэтому это тормозит Кремль, который хочет именно капитуляции Украины и максимально выгодных предложений на основании того, какие жертвы и вложения он уже влил в войну. То есть, вообще вся тема с переговорами — это одна большая игра и напускание дыма: Россия хочет дожать цели-минимум, Украина не согласна сдавать позиции и может воевать.

В США это понимают? Да, понимают. Украина грамотно, не избегая темы переговоров и соглашаясь на них при всех условиях (своих условиях), продолжает качать РФ — и, наверное, на это и расчет. Когда завтра "договорнячок", и вы в позиции проигравшего, то вы не линейки дальнобойных дронов наращиваете, а лагеря беженцев строите и за гуманитаркой в очереди встаете.

Еще раз: не вопрос о "стабилизации фронта" препятствует окончанию войны, а отсутствие тупиковой ситуации у обеих сторон. Но со стратегической позиции в России ситуация хуже, поскольку экономика (какая базис всему, прежде всего военной машине) у Украины дотационная и на поддержке извне, а в РФ — нет.

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