Історично сторони замиряються лише тоді, коли ситуація патова повністю, тобто коли далі — не те що гірше, далі просто ніяк

Ні для України, ні для Росії ситуація не патова. Обидві сторони продовжують набирати людей, обидві сторони мають ресурси та кошти, обидві сторони ведуть активні наступальні операції (РФ на полі бою, протискаючи більш численною піхотою, Україна — на стратегічному рівні, виносячи в Росії критичні об'єкти в глибині).

Договір чи угода – це фіксація того, що на землі насправді, а не навпаки. Під цим політкоректним і завуальованим "потрібна стабілізація фронту" мається на увазі не те, що він зараз рухається (зі стратегічної точки 10-20 км вперед або назад – це взагалі не має значення), а те, що немає патової ситуації. Просто на високому дипломатичному рівні це ніхто вголос не промовляє.

Очевидно, що ситуація з економікою і матеріальною базою в РФ погіршується, і цілком має на певному етапі відгукнутися. У цьому плані Україна не у безвихідній ситуації, саме тому вона не погоджується на угоду за будь-яких умов. Вона буквально диктує умови: мовляв, ок, заморожування, але тут обмінюємо; тут заморозимо, але не визнаємо; курс на Захід продовжуємо; армію та мілітаризацію продовжуємо тощо.

Саме тому це гальмує Кремль, який хоче тільки капітуляції України та максимально вигідних для себе пропозицій на підставі того, які жертви та вкладення він уже влив у війну. Тобто взагалі вся тема з переговорами — це одна велика гра та напускання диму: Росія хоче дотиснути цілі-мінімум, Україна не згодна здавати позиції й може воювати.

У США це розуміють? Так, розуміють. Україна грамотно, не уникаючи теми переговорів і погоджуючись на них за всіх умов (своїх умов), продовжує хитати РФ — і, мабуть, на це й розрахунок. Коли завтра "договірнячок", і ви в позиції того, хто програє, то ви не лінійки далекобійних дронів нарощуєте, а табори біженців будуєте і за гуманітаркою в чергу стаєте.

Ще раз: не питання про "стабілізацію фронту" є перешкодою для закінчення війни, а відсутність безвихідної ситуації в обох сторін. Але зі стратегічної позиції в Росії ситуація гірша, оскільки економіка (яка — базис усьому, насамперед військовій машині) в України дотаційна і на підтримці ззовні, а у РФ — ні.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net