По-моему, бюджет остановится только в одном случае: если мы сами его остановим

Остановится ли бюджет в случае паузы с предоставлением Украине международной финансовой помощи?

О такой угрозе написала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

На мой взгляд, он остановится лишь в одном случае: если мы сами его остановим.

В распоряжении Нацбанка 39 млрд валютных резервов.

Потребность бюджета в режиме даже не экономии, а просто рационального расходования – 3 млрд долларов ежемесячно в виде дополнительных поступлений к плановым доходам от налогов.

20 млрд долларов резервов – это до семи месяцев бюджетного покрытия дефицита. Плюс есть эмиссионный потенциал – до 400 млрд грн, то есть еще 3-4 месяца дополнительного финансирования.

В общем, год можно будет закрыть при желании и без страшилок о заморозке пенсий и социальных выплат.

Да, придется экономить каждую копейку.

В Киеве, например, сейчас сезон утепления в мокрый снег общественных зданий для освоения бюджетных расходов в декабре (31 декабря статьи расходов превратятся в тыкву, и бенефициары ничего не получат).

И так повторяется из года в год. Процесс не остановился даже во время войны.

В формате рационального расходования средств придется пойти на бюджетную консолидацию на самые приоритетные затраты по четкому ранжиру:

- оборона;

- критическая инфраструктура;

- пенсии и социальные выплаты;

- образование, медицина, наука;

- все остальное, на что останутся деньги.

И, наконец, придется решить проблему госдолга: списание, реструктуризация, сокращение ставки по купону.

Но самое главное – коллапса бюджета не будет.

Что не отменяет реальную проблему финансирования 2025 года.

Но я описал сценарий полной остановки внешней помощи, а такого с 99% вероятности не случится.

Есть реальный риск утраты до 50% внешней поддержки от среднего уровня 2022-2023 годов.

То есть и часть 2025 года можно будет перекрыть.

Главное для чиновников – держать четко штурвал.

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