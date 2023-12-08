Сколько мы можем продержаться без международного финансирования вообще
Остановится ли бюджет в случае паузы с предоставлением Украине международной финансовой помощи?
О такой угрозе написала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.
На мой взгляд, он остановится лишь в одном случае: если мы сами его остановим.
В распоряжении Нацбанка 39 млрд валютных резервов.
Потребность бюджета в режиме даже не экономии, а просто рационального расходования – 3 млрд долларов ежемесячно в виде дополнительных поступлений к плановым доходам от налогов.
20 млрд долларов резервов – это до семи месяцев бюджетного покрытия дефицита. Плюс есть эмиссионный потенциал – до 400 млрд грн, то есть еще 3-4 месяца дополнительного финансирования.
В общем, год можно будет закрыть при желании и без страшилок о заморозке пенсий и социальных выплат.
Да, придется экономить каждую копейку.
В Киеве, например, сейчас сезон утепления в мокрый снег общественных зданий для освоения бюджетных расходов в декабре (31 декабря статьи расходов превратятся в тыкву, и бенефициары ничего не получат).
И так повторяется из года в год. Процесс не остановился даже во время войны.
В формате рационального расходования средств придется пойти на бюджетную консолидацию на самые приоритетные затраты по четкому ранжиру:
- оборона;
- критическая инфраструктура;
- пенсии и социальные выплаты;
- образование, медицина, наука;
- все остальное, на что останутся деньги.
И, наконец, придется решить проблему госдолга: списание, реструктуризация, сокращение ставки по купону.
Но самое главное – коллапса бюджета не будет.
Что не отменяет реальную проблему финансирования 2025 года.
Но я описал сценарий полной остановки внешней помощи, а такого с 99% вероятности не случится.
Есть реальный риск утраты до 50% внешней поддержки от среднего уровня 2022-2023 годов.
То есть и часть 2025 года можно будет перекрыть.
Главное для чиновников – держать четко штурвал.