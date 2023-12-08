На мою думку, бюджет зупиниться лише в одному випадку: якщо ми самі його зупинимо

У розпорядженні Нацбанку 39 млрд валютних резервів.

Потреба бюджету в режимі навіть не економії, а просто раціонального витрачання – 3 млрд доларів щомісяця у вигляді додаткових надходжень до планових доходів від податків.

20 млрд доларів резервів – це до семи місяців бюджетного покриття дефіциту. Плюс є емісійний потенціал – до 400 млрд грн, тобто ще 3-4 місяці додаткового фінансування.

Загалом рік можна буде закрити за бажання і без страшилок про заморожування пенсій та соціальних виплат.

Так, доведеться заощаджувати кожну копійку.

У Києві, наприклад, зараз сезон утеплення в мокрий сніг громадських будівель для освоєння бюджетних видатків у грудні (31 грудня статті видатків перетворяться на гарбуз, та бенефіціари нічого не отримають).

І так повторюється з року в рік. Процес не зупинився навіть у часи війни.

У форматі раціонального витрачання коштів доведеться піти на бюджетну консолідацію на найпріоритетніші витрати за чітким ранжиром:

- оборона;

- критична інфраструктура;

- пенсії та соціальні виплати;

- освіта, медицина, наука;

- решта, на що залишаться гроші.

І, нарешті, доведеться розв'язати проблему держборгу: списання, реструктуризація, скорочення ставки купона.

Але найголовніше – колапсу бюджету не буде.

Що не скасовує реальну проблему фінансування 2025 року.

Але я описав сценарій повної зупинки зовнішньої допомоги, а такого з 99% ймовірності не станеться.

Існує реальний ризик втрати до 50% зовнішньої підтримки від середнього рівня 2022-2023 років.

Тобто і частину 2025 року можна буде перекрити.

Головне для чиновників – тримати чітко штурвал.

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