Скільки ми можемо протриматися без міжнародного фінансування взагалі
У розпорядженні Нацбанку 39 млрд валютних резервів.
Потреба бюджету в режимі навіть не економії, а просто раціонального витрачання – 3 млрд доларів щомісяця у вигляді додаткових надходжень до планових доходів від податків.
20 млрд доларів резервів – це до семи місяців бюджетного покриття дефіциту. Плюс є емісійний потенціал – до 400 млрд грн, тобто ще 3-4 місяці додаткового фінансування.
Загалом рік можна буде закрити за бажання і без страшилок про заморожування пенсій та соціальних виплат.
Так, доведеться заощаджувати кожну копійку.
У Києві, наприклад, зараз сезон утеплення в мокрий сніг громадських будівель для освоєння бюджетних видатків у грудні (31 грудня статті видатків перетворяться на гарбуз, та бенефіціари нічого не отримають).
І так повторюється з року в рік. Процес не зупинився навіть у часи війни.
У форматі раціонального витрачання коштів доведеться піти на бюджетну консолідацію на найпріоритетніші витрати за чітким ранжиром:
- оборона;
- критична інфраструктура;
- пенсії та соціальні виплати;
- освіта, медицина, наука;
- решта, на що залишаться гроші.
І, нарешті, доведеться розв'язати проблему держборгу: списання, реструктуризація, скорочення ставки купона.
Але найголовніше – колапсу бюджету не буде.
Що не скасовує реальну проблему фінансування 2025 року.
Але я описав сценарій повної зупинки зовнішньої допомоги, а такого з 99% ймовірності не станеться.
Існує реальний ризик втрати до 50% зовнішньої підтримки від середнього рівня 2022-2023 років.
Тобто і частину 2025 року можна буде перекрити.
Головне для чиновників – тримати чітко штурвал.