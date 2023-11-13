США заговорили о Новом мировом порядке. Четыре основных сценария

Что такое Мировой порядок? Это – те либо иные нормы интернациональной нормативной системы, направленные на урегулирование интернациональных публичных отношений, итог созидания, а не естественной эволюции в мире.
Термин "новый мировой порядок" относится к новому периоду истории, свидетельствующему о драматических изменениях в мировом политическом мнении и балансе сил (!) в международных отношениях.
Важным в определении Нового мирового порядка является "Заключительный отчет комиссии Конгресса о стратегической позиции США", опубликованный месяц назад. О чем идет речь? Ухудшение глобальной безопасности с 2009 года. Называется самый вероятный период начала Третьей Мировой войны – 2027-2035 годы (!).
США имеет свое видение Нового мирового порядка и оно, естественно, предполагает сохранение глобального доминирования.
Скорее всего, в Новом мировом порядке возможны следующие форматы:
1. Сохранение и усиление роли США как "Глобального полицейского" с ослаблением роли его оппонентов.
Это основная цель Байдена.
Такой сценарий возможен по причине ряда факторов:
- ослабление роли Китая и его союзников из-за большой войны, экономического кризиса или внутренних серьезных проблем, похожих на те, которые привели к распаду СССР.
– Или победа в большой войне (что не гарантировано).
2. Победа и замещение им роли США.
Это возможно только в результате победы Китая в великой войне, что маловероятно.
Глобальный финансовый кризис скорее сработает против Китая, чем против США, глобального доминанта, контролирующего глобальные торговые коридоры.
3. Партнерство США и Китая, где эти два игрока разделят мир и влияние в нем.
Именно такой формат озвучил с в своей первой речи после назначения на третий срок.
Такое партнерство может быть как по причине большой войны и паритета в ней без возможности победить любые стороны.
Или же такой формат будет согласован после поднятия ставок до уровня Первой мировой ядерной войны и уровня эмоций близких к Карибскому Кризису.
Похоже, что это тактика Китая.
4. Все против всех.
Такой сценарий может быть только после Великой войны, где победителей не будет.
Какова роль Украины в Новом Мировом Порядке?
Не хочу вас расстраивать, но пока не субъективна.
Украина пешка в большой чужой Гри, у которой пока нет своей.
Мы являемся важным элементом утилизации военного потенциала России – основного союзника Китая.
И, как говорится в упомянутом отчете, Украина уже выполнила свою роль, нанеся россиям потери, которые она не сможет быстро компенсировать.
Наша роль в следующие 10 лет, возможно, будет следующей:
1. Региональный союзник США по сдерживанию России и Китая.
2. Сильная профессиональная, подготовленная армия, готовая оперативно вмешаться в грядущий военный конфликт в любой точке мира.
3. Сильный Оборонно-промышленный комплекс, способный обеспечить как себя, так и союзников различными оборонительными и наступательными системами для получения стратегического превосходства в необходимых регионах (страны бывшего Советского Союза).
4. Школа подготовки армий нового поколения.
Украина – единственная страна, имеющая опыт ведения войн будущего, где ключевыми элементами будут:
- беспилотные системы, дроны,
- системы РЭБ и антиРЭБ,
- роботизированные системы,
- искусственный интеллект,
- системы кибернападения и обороны.
И здесь Большой Запад нуждается в передышке для перезагрузки своего оборонно-промышленного комплекса и своих армий.
Именно поэтому (одна из ключевых причин) мы должны ближайшие 6-9 месяцев заморозить военный конфликт (для подготовки к новому более масштабному)
Исходя из всего вышеизложенного, формат будущего Нового Мирового Порядка еще не определен и зависит от многих факторов, в том числе и... от Украины.
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