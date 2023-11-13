США заговорили о Новом мировом порядке. Четыре основных сценария

Что такое Мировой порядок? Это – те либо иные нормы интернациональной нормативной системы, направленные на урегулирование интернациональных публичных отношений, итог созидания, а не естественной эволюции в мире.

Термин "новый мировой порядок" относится к новому периоду истории, свидетельствующему о драматических изменениях в мировом политическом мнении и балансе сил (!) в международных отношениях.

Важным в определении Нового мирового порядка является "Заключительный отчет комиссии Конгресса о стратегической позиции США", опубликованный месяц назад. О чем идет речь? Ухудшение глобальной безопасности с 2009 года. Называется самый вероятный период начала Третьей Мировой войны – 2027-2035 годы (!).

США имеет свое видение Нового мирового порядка и оно, естественно, предполагает сохранение глобального доминирования.

Скорее всего, в Новом мировом порядке возможны следующие форматы:

1. Сохранение и усиление роли США как "Глобального полицейского" с ослаблением роли его оппонентов.

Это основная цель Байдена.

Такой сценарий возможен по причине ряда факторов:

- ослабление роли Китая и его союзников из-за большой войны, экономического кризиса или внутренних серьезных проблем, похожих на те, которые привели к распаду СССР.

– Или победа в большой войне (что не гарантировано).

2. Победа и замещение им роли США.

Это возможно только в результате победы Китая в великой войне, что маловероятно.

Глобальный финансовый кризис скорее сработает против Китая, чем против США, глобального доминанта, контролирующего глобальные торговые коридоры.

3. Партнерство США и Китая, где эти два игрока разделят мир и влияние в нем.

Именно такой формат озвучил с в своей первой речи после назначения на третий срок.

Такое партнерство может быть как по причине большой войны и паритета в ней без возможности победить любые стороны.

Или же такой формат будет согласован после поднятия ставок до уровня Первой мировой ядерной войны и уровня эмоций близких к Карибскому Кризису.

Похоже, что это тактика Китая.

4. Все против всех.

Такой сценарий может быть только после Великой войны, где победителей не будет.

Какова роль Украины в Новом Мировом Порядке?

Не хочу вас расстраивать, но пока не субъективна.

Украина пешка в большой чужой Гри, у которой пока нет своей.

Мы являемся важным элементом утилизации военного потенциала России – основного союзника Китая.

И, как говорится в упомянутом отчете, Украина уже выполнила свою роль, нанеся россиям потери, которые она не сможет быстро компенсировать.

Наша роль в следующие 10 лет, возможно, будет следующей:

1. Региональный союзник США по сдерживанию России и Китая.

2. Сильная профессиональная, подготовленная армия, готовая оперативно вмешаться в грядущий военный конфликт в любой точке мира.

3. Сильный Оборонно-промышленный комплекс, способный обеспечить как себя, так и союзников различными оборонительными и наступательными системами для получения стратегического превосходства в необходимых регионах (страны бывшего Советского Союза).

4. Школа подготовки армий нового поколения.

Украина – единственная страна, имеющая опыт ведения войн будущего, где ключевыми элементами будут:

- беспилотные системы, дроны,

- системы РЭБ и антиРЭБ,

- роботизированные системы,

- искусственный интеллект,

- системы кибернападения и обороны.

И здесь Большой Запад нуждается в передышке для перезагрузки своего оборонно-промышленного комплекса и своих армий.

Именно поэтому (одна из ключевых причин) мы должны ближайшие 6-9 месяцев заморозить военный конфликт (для подготовки к новому более масштабному)

Исходя из всего вышеизложенного, формат будущего Нового Мирового Порядка еще не определен и зависит от многих факторов, в том числе и... от Украины.







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