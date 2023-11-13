США заговорили про Новий світовий порядок. Чотири основні сценарії

Що таке світовий порядок? Це – ті чи інші норми міжнародної нормативної системи, створені задля врегулювання міжнародних суспільних відносин, результат творення, а не природної еволюції у світі.

Термін "новий світовий порядок" належить до нового періоду історії, що свідчить про драматичні зміни у світовій політичній думці та баланс сил (!) у міжнародних відносинах.

Важливим у визначенні Нового світового порядку є "Прикінцевий звіт комісії Конгресу про стратегічну позицію США", опублікований місяць тому. Про що там ідеться? Погіршення глобальної безпеки з 2009 року. Називається найімовірніший період початку Третьої світової війни - 2027-2035 роки (!).

США має своє бачення Нового світового порядку, і воно, природно, передбачає збереження глобального домінування.

Найімовірніше, у Новому світовому порядку можливі такі формати:

1. Збереження та посилення ролі США як "Глобального поліцейського" з ослабленням ролі його опонентів.

Це основна мета Байдена.

Такий сценарій можливий унаслідок ряду факторів:

- Послаблення ролі Китаю та його союзників через велику війну, економічну кризу чи внутрішні серйозні проблеми, схожі на ті, які призвели до розпаду СРСР.

- Або перемога у великій війні (що не гарантовано).

2. Перемога Китаю та заміщення ним ролі США.

Це можливо лише внаслідок перемоги Китаю у великій війні, що маловірогідно.

Глобальна фінансова криза швидше спрацює проти Китаю, ніж проти США, глобального домінанта, який контролює глобальні торговельні коридори.

3. Партнерство США та Китаю, де ці два гравці розділять світ та вплив у ньому.

Саме такий формат озвучив Сі Цзіньпін у своїй першій промові після призначення на третій термін.

Таке партнерство може бути як наслідок великої війни та паритету в ній без можливості перемогти будь-які сторони

Або ж такий формат буде узгоджено після підняття ставок до рівня Першої світової ядерної війни та рівня емоцій близьких до Карибської Кризи.

Схоже, що це основна тактика Китаю.

4. Усі проти всіх.

Такий сценарій може бути лише після великої війни, де не буде переможців.

Яка ж роль України у Новому світовому порядку?

Не хочу вас засмучувати, але поки що не суб'єктна.

Україна пішак у великій чужій Грі, яка поки що не має своєї.

Ми є важливим елементом утилізації військового потенціалу Росії – основного союзника Китаю.

І, як йдеться у згаданому звіті, Україна вже виконала свою роль, завдавши росіянам втрат, які вони не зможуть швидко компенсувати.

Наша роль наступні 10 років, можливо, буде такою:

1. Регіональний союзник США для стримування Росії та Китаю.

2. Сильна професійна, підготовлена армія, готова оперативно втрутитися в майбутній військовий конфлікт у будь-якій точці світу.

3. Сильний Оборонно-промисловий комплекс, здатний забезпечити як себе, так і союзників різними оборонними та наступальними системами для отримання стратегічної переваги у необхідних регіонах (країни колишнього Радянського Союзу).

4. Школа підготовки армій нового покоління.

Україна – єдина країна, яка має досвід ведення війн майбутнього, де ключовими елементами будуть:

- безпілотні системи, дрони,

- системи РЕБ та антиРЕБ,

- роботизовані системи,

- штучний інтелект,

- системи кібернападу та оборони.

І тут Великий Захід потребує перепочинку для перезавантаження свого оборонно-промислового комплексу та своїх армій.

Саме тому (одна з ключових причин) ми маємо найближчі 6-9 місяців заморозити військовий конфлікт (для підготовки до нового масштабнішого).

Виходячи з усього вище сказаного, формат майбутнього Нового світового порядку ще не визначений і залежить від багатьох факторів, зокрема й... від України.







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