В 2023 году уже увеличили налог на прибыль для банков с 18% до 25% до завершения военного положения, обещая, что такой шаг будет одноразовым

За семь месяцев этого года коммерческие банки получили уже около 120 млрд грн прибыли. Основой такой рекордной доходности банков в ходе полномасштабной войны остается денежная политика Нацбанка, направленная на обеспечение ценовой стабильности. Банки привлекают свободные средства населения на депозиты и вкладывают их в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа, получая прибыль от разницы ставок.

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