У 2023 році вже оподаткували прибутки банків за ставкою 50% (проти стандартних 18% податку на прибуток), обіцяючи, що такий крок буде одноразовим

За сім місяців цього року комерційні банки отримали вже майже 120 млрд грн прибутку. Основою такої рекордної прибутковості банків під час повномасштабної війни залишається грошова політика Нацбанку, спрямована на забезпечення цінової стабільності. Банки залучають вільні кошти населення на депозити та вкладають їх у депозитні сертифікати НБУ й облігації внутрішньої державної позики, отримуючи прибуток від різниці ставок.

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