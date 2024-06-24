Экономическое бронирование — это, на самом деле, не об "откупе", а о бронировании критического персонала для выживания и работы предприятий

Есть ли наработанный механизм? Да, он есть. Есть алгоритм, разработанный аналитическими центрами совместно с Министерством экономики, который поддерживается бизнес-ассоциациями — Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины.

Ориентировочно 20% персонала могут быть забронированы руководством компании при условии установления таким работникам заработной платы от 30 000 грн (поданный экономическим Комитетом ВР законопроект устанавливает этот показатель на уровне 36,000 грн+). Такое решение позволит детенизировать зарплаты в Украине, увеличить поступления государственного бюджета на сумму 100 – 170 млрд грн. За счет этих денег можно распространить рекрутинг и обороноспособность.

Нам очень важно решить вопрос с потерей персонала, уже сейчас бизнесу не хватает 26% специалистов (исследование Advanter Group). Если будет мобилизовано более 15% мужчин из бизнеса, то бизнес потеряет от 30% собственных оборотов. В таких условиях мы просто не сможем финансировать Вооруженные Силы.

Буквально на днях я модерировал встречу с немецким бизнесом, активно работающим в Украине. Первый вопрос, который поднимает международный бизнес, это вопрос защиты критически необходимого персонала от мобилизации. Второй — недопустимость повышения основных налогов после того, как государство обещало не делать этого во время войны.

Следовательно, важно, чтобы в Верховной Раде народные депутаты разобрались в этих вопросах и смогли взять на себя крайне необходимое смелое, сильное решение — обезопасить экономику от падения.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net