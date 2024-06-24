Економічне бронювання від мобілізації — це насправді не про "відкуп", а про бронювання критичного персоналу для виживання і роботи підприємств

Чи є напрацьований механізм? Так, він є. Є алгоритм, розроблений аналітичними центрами спільно з Міністерством економіки, який має підтримку бізнес-асоціацій — Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України.

Орієнтовно 20% персоналу може бути заброньовано керівництвом компанії за умов встановлення таким працівникам заробітної плати від 30 000 грн (поданий економічним Комітетом ВР законопроєкт встановлює цей показник на рівні 36,000 грн+). Таке рішення дасть можливість детінізувати зарплати в Україні, збільшити надходження державного бюджету на суму 100 – 170 млрд грн. Завдяки цим грошам можна поширити рекрутинг та обороноздатність.

Нам надважливо розв'язувати питання з втратою персоналу, вже зараз бізнесу бракує 26% спеціалістів (дослідження Advanter Group). Якщо буде мобілізовано ще понад 15% чоловіків з бізнесу, то бізнес втратить від 30% власних оборотів. За таких умов ми просто не зможемо фінансувати Збройні Сили.

Буквально днями я модерував зустріч з німецьким бізнесом, який активно працює в Україні. Перше питання, яке ставить міжнародний бізнес, це питання захисту критично необхідного персоналу від мобілізації. Друге — неприпустимість підвищення основних податків після того, як держава обіцяла не робити цього під час війни.

Отже, важливо, щоб у Верховній Раді народні депутати розібралися в цих питаннях і змогли взяти на себе вкрай необхідне сміливе, сильне рішення — убезпечити економіку від падіння.

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