Следует отдавать себе отчет, что у ведущих государств ЕС есть конкурентное преимущество над новичками

Ключевыми механизмами, стимулирующими развитие стран, вступающих в ЕС, являются четыре свободы европейского рынка, то есть свободное движение людей и услуг, а также капиталов и товаров. Реализация этих принципов в странах Евросоюза создает уникальную сеть связей между де-факто экономически и культурно разными обществами. В то же время создание единого рынка поддерживается построением общих правовых институтов, обеспечивающих равные правила работы для всех государств-членов.

Однако следует отдавать себе отчет, что у ведущих государств ЕС есть ощутимые экономические выгоды от привлечения неофитов. Прежде всего, это легкий доступ к новым рынкам и их ресурсам. Страны, находящиеся на более высоком уровне развития, имеют конкурентное преимущество над новичками, ведь являются создателями правил, применяемых к новым членам, и знают, как эффективно действовать в рамках этих правил, а также имеют доступ к значительно большему капиталу, опыту или технологиям.

Каких вызовов может ожидать украинский бизнес после интеграции с Европейской Унией?

На первый план выходит риск третьей волны миграции и истощения рынка квалифицированных кадров. Если такая тенденция произойдет – это может иметь очень негативные последствия для украинской экономики. Когда ЕС ввел свободное передвижение людей, дав возможность легально работать без дополнительных требований в других странах ЕС, жители более бедных стран начали массово выезжать, надеясь на более высокую заработную плату, лучшие возможности трудоустройства, более высокий уровень жизни и возможности для получения образования.

Так, около 2 миллионов человек эмигрировали из Польши в первые годы после вступления в ЕС. Первыми мигрируют молодые люди в возрасте до 30 лет, которые имеют образование, не боятся трудностей и владеют языками. Украина уже сейчас сталкивается с огромным дефицитом человеческих ресурсов.

Однако следует учитывать, что ситуация в Украине нетипична из-за войны и ожиданий огромных инвестиций в послевоенное восстановление, поэтому может сработать противоположная тенденция. И вместо миграции украинский рынок пополнится беженцами, которые увидят возможности для себя в "отстроенной" Украине и принесут с собой новый европейский менталитет.

Вступление Польши в Европейский Союз в 2004 году также было связано с рядом других изменений для бизнеса, таких как консолидация отдельных секторов рынка из-за покупки не всегда прибыльных, но все же крупных польских компаний иностранными инвесторами.

Наибольшее количество слияний и поглощений произошло в производственном (металлургических заводах, энергетике), финансовом, пищевом, транспортном и химическом секторах. Консолидация рынка иностранными инвесторами приводит к внедрению новых, пока неизвестных стандартов и культуры управления, но в то же время обычно способствует повышению конкурентоспособности благодаря оптимизации процессов.

К сожалению, реструктуризация компаний, связанная со слиянием, также вызывает большое недовольство среди имеющихся работников, бунты, часто необходимость коллективных увольнений, и этот социальный фактор в конечном счете тормозит достижение бизнес-целей, стоящих за идеей консолидации.

Однако к этому можно и нужно подготовиться, надлежащим образом спланировав сам процесс и способ информирования о нем специалистов на разных уровнях, а также предоставив увольняемым группам работников возможность переквалификации, чтобы они могли продолжать свою профессиональную деятельность.

С другой стороны, для многих малых предприятий открытие рынков и увеличение экспорта оказалось губительным, поскольку они не смогли справиться с растущей конкуренцией, что привело к их упадку. Эта тенденция четко прослеживается во многих вступающих в ЕС странах, и ей трудно противостоять, поскольку она является логичным следствием глобализации.

Итак, хотя интеграция в Евросоюз является мечтой для многих украинцев и, безусловно, имеет много преимуществ – уже сейчас стоит проанализировать опыт других стран и сознательно готовиться к этому процессу, принимая во внимание вызовы, связанные с присоединением к европейской семье.

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