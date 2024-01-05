Ключовими механізмами, що стимулюють розвиток країн, які вступають до ЄС, є чотири свободи європейського ринку, тобто вільний рух людей і послуг, а також капіталів і товарів. Реалізація цих принципів у країнах Євросоюзу створює унікальну мережу зв'язків між де-факто економічно та культурно різними суспільствами. Водночас створення єдиного ринку підтримується побудовою спільних правових інститутів, що забезпечують однакові правила роботи для всіх держав-членів.

Однак варто усвідомлювати, що провідні держави ЄС мають відчутні економічні вигоди від залучення неофітів. Перш за все, це легкий доступ до нових ринків та їхніх ресурсів. Країни, котрі є на більш високому рівні розвитку, мають конкурентну перевагу над новачками, адже є творцями правил, які застосовуються до нових членів, і знають, як ефективно діяти в рамках цих правил, а також мають доступ до значно більшого капіталу, досвіду чи технологій.

На які виклики може очікувати український бізнес після інтеграції з Європейською Унією?