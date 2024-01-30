Если продолжатся давление на журналистов и общественность, а также коррупционные скандалы, связанные с обороной, мы быстро потеряем наши достижения

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран. Рост Украины на 3 балла – один из лучших результатов за прошлый год в мире.

О чем это говорит:

1. Мы со скрипом, но двигаемся в правильном направлении. Об этом говорит исследование.

2. Сейчас мы уже росли до показателей стран-кандидатов в ЕС. Сербия – 36 баллов, Босния – 35, Турция – 34.

3. Мы действительно сделали многое. Построили антикоррупционную экосистему с нуля и уже есть реальные приговоры за топкоррупцию.

4. При наличии политической воли и желания, если темп сохранится, то за пару лет будем иметь показатель на уровне нижней границы ЕС – Венгрия имеет 42 балла.

5. Работы впереди еще очень и очень много. Надо стремиться к среднему показателю в ЕС – 64 балла.

6. Теперь россия не сможет использовать наш индекс, как объяснение своего месседжа, что "Украина самая коррумпированная страна Европы". Это не правда и тому подтверждение.

7. Если случаи давления на журналистов и представителей общественности будут и дальше продолжаться, если власти будут вмешиваться в разные сферы госуправления, а коррупционные скандалы, связанные с обороной, не будут стихать, мы можем очень быстро потерять наши достижения.







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