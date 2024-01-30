Якщо тиск на журналістів та представників громадськості триватиме, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, можемо дуже швидко втратити наші досягнення

36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали — один із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Про що це говорить:

1. Ми зі скрипом, але рухаємось у правильному напрямку. Про це свідчить дослідження.

2. Зараз ми вже доросли до показників країн-кандидаток у ЄС. Сербія – 36 балів, Боснія – 35, Туреччина – 34.

3. Ми дійсно зробили багато. Розбудували антикорупційну екосистему з нуля і вже маємо реальні вироки за топкорупцію.

4. За наявності політичної волі та бажання, якщо темп збережеться, то за кілька років матимемо показник на рівні нижньої межі ЄС – Угорщина має 42 бали.

5. Роботи попереду ще дуже і дуже багато. Треба прагнути до середнього показника в ЄС – 64 бали.

6. Тепер Росія не зможе використовувати наш індекс як пояснення свого меседжу, що "Україна найкорумпованіша країна Європи". Це не правда і цьому є підтвердження.

7. Якщо випадки тиску на журналістів та представників громадськості й надалі триватимуть, якщо влада втручатиметься у різні сфери держуправління, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, ми можемо дуже швидко втратити наші досягнення.







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