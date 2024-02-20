Византия и Русь нашими историками не исследовались. На это имели право только исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга

С XIX века украинские историки учили, что начало нашей войны с россиянами это 1169 год – нападение Андрея Боголюбского на Киев. Это так глубоко зашло в национальный миф, что и сейчас мы не можем понять одного.

Действительно это ограбленный Киев, потрепанный, иконы вынесены. И наши историки говорили – Андрей Боголюбский это первый великоросс. Все сходится, ведь он сын основателя Москвы Юрия Долгорукого. И таким образом мы попали в ловушку.

Когда начинаешь разбираться, оказывается, что Андрей Боголюбский отсутствовал во время похода на Киев. Да, тогда Киев взяли его войска, но подавляющее количество войск были наших черниговских и киевских князей, которые боролись за свое семейное наследство.

Зачем россиянам был Боголюбский? Потому что они искали свою родину, корни свои. И мы сами родили россиян в XII веке, потом "родили" украинцев. Это ловушки, расставленные вокруг нас, очень много ловушек.

В целом Москва как государство независимое возникло в конце XV века. Это 1480-е годы, когда Золотая Орда распалась.

Первая же реальная война между украинцами и московитами началась в 1658-59 годах. Это было Конотопское сражение, когда гетманская Украина воевала с независимой Московией. Эти войны затем обострились и продолжаются до сих пор.

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