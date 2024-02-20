Візантія і Русь нашими істориками не досліджувалися. На це мали право тільки дослідники з Москви та Санкт-Петербурга

З XIX століття українські історики викладали, що початок нашої війни з росіянами це 1169 рік – напад Андрія Боголюбського на Київ. Це так глибоко зайшло в національний міф, що і зараз ми не можемо зрозуміти одного.

Справді це пограбований Київ, пошарпаний, ікони винесені. І наші історики казали – Андрій Боголюбський це перший великорос. Все сходиться, адже він син засновника Москви Юрія Долгорукого. І таким чином ми потрапили в пастку.

Бо коли починаєш розбиратися, виявляється, що Андрій Боголюбський був відсутній під час походу на Київ. Так, тоді Київ взяли його війська, але переважна кількість військ були наших чернігівських і київських князів, які боролися за свою сімейну спадщину.

Для чого росіянам був Боголюбський? Бо вони шукали своєї батьківщини, коріння своє. І ми самі народили росіян у XII столітті, які потім "народили" українців. Це пастки, які розставлені навколо нас, дуже багато пасток.

Загалом Москва як держава незалежна постала наприкінці XV століття. Це 1480-ті роки, коли Золота Орда розпалася.

А перша реальна війна між українцями і московитами почалася у 1658-1659 роках. Це була Конотопська битва, коли гетьманська Україна воювала з незалежною Московією. Ці війни потім загострилися і тривають до цього часу.

Чому українці і білоруси далі продовжують існувати для світу в системі російських координат? Тому що Російська Федерація давала гранти величезні для студентів, які їхали закордон і зараз навчаються в кращих університетах США, Канади, Британїї, Франції Німеччини. Вони залишаються там жити і курують словʼянські програми. Це агенти впливу, яких сьогодні Росія підтримує.

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