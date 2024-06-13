Я имею права уже 30 лет, но не езжу за рулем. Все это время за мое передвижение отвечают мои водители или службы такси. Почему? Потому что я знаю, что с моим десятком одновременных работ, постоянной занятостью и кучей гаджетов "на связи", я не могу быть сконцентрирован на дороге. Это первое, а второе – я работаю в авто и поэтому многое успеваю, не тратя время на управление, поиск места для парковки и т.д.

Мы уже давно используем профессионалов, которым мы делегируем некоторые функции. В разных сферах. Это первый шаг. Следующий шаг – это делегировать эти же функции алгоритма ИИ, который сделает это быстрее, качественнее, безопаснее. Какие изменения ожидают мировой автопром?

1. Другой алгоритм передвижения

Представим, вы едете домой – вернее ваша машина. Конечно, вы ею не управляете, потому что вы едете занимаясь своими делами – работаете, читаете новости, смотрите фильмы, ток-токи. Едете быстро. Почему? Потому что, по сути, ключевое не то, что машиной управляет автопилот, а то, что движением в городе управляет единая система, управляемая в свою очередь ИИ.

В городе нет пробок. И не потому, что автопилот проворнее других, или безопаснее любого опытного водителя. А именно потому, что все автомобили, светофоры, знаки управляются единой системой. И именно за счет этого нет простоя, и мы быстро доезжаем домой или на работу в офис. Потом мы идем работать или отдыхать, а наша машина уезжает зарабатывать нам деньги.

2. Другие модели владения

Только представьте себе, в какую бы машину вы ни сели – она ваша. По крайней мере, на необходимое для вас время. Так же как сейчас – какой бы мы ни взяли телефон, он уже через несколько минут полностью как твой – с твоими приложениями, банковскими карточками, приложениями и последними переписками в мессенджерах.

Так, в конце концов, будет и с машиной. К примеру, у вас в телефоне есть приложение с помощью которого нужна вам машина всегда там, где вам нужно и тогда, когда нужно. И вы не думаете о том, как, где и когда ее зарядить или заправить, где проходить ТО, где ее парковать, какую зимнюю резину выбрать, где ее застраховать. Модель Getmancar уже вплотную приблизилась к этому.

Статистика свидетельствует, что время использования нами нашего автомобиля составляет всего 4%. Да, это мы с вами купили автомобиль за 20-30-100 000 долларов, но используем его всего 4% времени его существования. А все остальное время она стоит на (часто еще и платном) паркинге! Зачем нам владеть этим автомобилем? Потому что даже в своей квартире мы спим по крайней мере 8 часов, а это треть времени.

Есть ли смысл говорить, что 4% времени – это не лучшее использование актива, в который ты вложил столько денег. Именно поэтому будут развиваться модели шеринга. Конечно, на постсоветском пространстве такая модель пока что ментально воспринимается подозрительно. Но это вопрос времени, определенных обстоятельств и условий. А также законодательство.

Продажа авто, например, уже становится более прямой. Если раньше это были дилерские салоны, то теперь ты подписываешься на автомобиль – и покупаешь, например, прямо у Tesla на сайте. Таким образом, автосалон становится скорее клубным домом, чем местом покупки авто. Уже сейчас автомобиль на тест-драйв ты можешь получить в таких сервисах, как Drivovo.

Еще одна немаловажная штука – семейное использование автомобиля. Сколько нужно автомобилей для семьи? В Европе 60% семей имеют два автомобиля в семье. В Украине этот уровень не достиг даже 10%. Что это значит? "Любимый ты довезешь меня на работу"? "Завези детей в школу". И так далее. А это все время – главный ресурс каждого из нас.

Поэтому вопрос смены владения на использование по подписке – это только вопрос времени.

3. Электрификация всего автопрома

О рынке электрических автомобилей сейчас говорят все. Так, в 2019 году электромобили, например, составляли всего 2,5% от общего объема автопроизводства. В следующем году в 2020-м – 4,2%. А в 2021-м – уже 8%. За 2022 год 13%. А уже за 2023 год есть показатель в 16%. Динамика поражает.

По нашим оценкам в Соединенных Штатах Америки в 2030 году доля электромобилей в структуре продаж новых авто будет 30%. К примеру, Норвегия была первой страной в которой еще в 20-м году количество проданных электромобилей превысило количество других автомобилей в текущих продажах.

И вот что немаловажно. Китай производит больше половины электромобилей в мире. И, собственно, что касается технологии беспилотных автомобилей, это тоже, прежде всего, Китай. Не случайно Маск недавно был в Китае. Там он получил первые для себя сигналы о возможности запуска беспилотных Tesla в Поднебесной.

Но здесь есть нюанс – и он в том, что Китай согласился с Маском на все, кроме передачи данных из китайских Tesla в Соединенные Штаты Америки. То есть подозреваю, они сказали Маску "ты можешь тестировать и использовать технологию у нас, но данные должны обрабатываться у нас в Шанхае". То есть "ты не можешь обучать ИИ Tesla на наших данных".

Первое, что сейчас драйвит смену привычного транспорта на электрический – это экологическая тема. Еврокомиссия, например, уже приняла решение о том, что в период с 2030 по 2034 год количество электрических автомобилей должно составить в Европе 50%. А уже в 2035 году 100% автомобилей должны быть электрическими. То есть, без выбросов CO2. Это в целом происходит в рамках стратегии сокращения на 55% выбросов СО2.

Оставим отдельно тему действительно электромобили экологичнее традиционных, учитывая весь жизненный цикл от производства до утилизации. Даже аудит многих расчетов и моделей пока не может дать однозначного ответа. И новые технологии могут радикально изменить экономическую и экологическую составляющую в пользу электротранспорта.

И здесь нужно понимать, что переход на производство электрических авто – это не просто замена двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели и батареи, а тотальное изменение ключевых бизнес-процессов в автопроме.

4. Другая необходимость передвижения

Еще одно – очень важное. Когда мы говорим, что мы постоянно куда-то ехать, мы остаемся в старой логике. А если у нас уже нет каждый день куда-то ехать? Если офис дома онлайн, если магазин уже приезжает к тебе, если ресторан разворачивается вокруг тебя и для того, чтобы съесть свою любимую еду, тебе уже не нужно куда-то ехать.

Тогда использовать транспорт мы будем совершенно иначе и гораздо меньше. При этом жить мы, например, будем за городом – это рурбанизация (или деурбанизация), которая уже распространяется по миру. То есть это наш постепенный уход от жизни в загрязненной среде. А еще, в последующие десятилетия мы уже не будем так тотально загружены работой и даже общение наше будет мигрировать в игровое виртуальное пространство.

Не технологии меняют мир. А мы сами из-за наших новых практик. Не все "необычное" станет массовой практикой. Не электрические самокаты сами по себе являются будущим. А новые формы собственности, персонификация передвижения, безопасность.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net