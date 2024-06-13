Я маю права вже 30 років, але не їжджу за кермом. Весь цей час за моє пересування відповідають мої водії або служби таксі. Чому? Тому що я знаю, що з моїм десятком одночасних робіт, постійною зайнятістю і купою гаджетів "на звʼязку", я не можу бути сконцентрований на дорозі. Це перше, а друге – я працюю в авто і тому багато чого встигаю, не витрачаючи час на керування, пошук місця для парковки тощо.

Ми вже давно використовуємо професіоналів, яким ми делегуємо певні функції. В різних сферах. Це перший крок. Наступний крок – це делегувати ці самі функції алгоритму ШІ, який зробить це за нас швидше, якісніше, безпечніше. Які ж зміни очікують світовий автопром?

1. Інший алгоритм пересування

Уявімо, ви їдете додому – точніше ваша машина. Звісно, ви нею не кермуєте, бо ви їдете, займаючись своїми справами – працюєте, читаєте новини, дивитеся фільми, ТіkТоk. Їдете швидко. Чому? Тому що, насправді ж, ключове не те, що машиною керує автопілот, а те, що рухом у місті керує єдина система, керована своєю чергою ШІ.

У місті немає корок. І не через те, що автопілот спритніший за інших або безпечніший ніж будь який досвідчений водій. А саме тому, що всі авто, світлофори, знаки керуються єдиною системою. І саме за рахунок цього немає простою, і ми швидко доїжджаємо додому або на роботу в офіс. Потім ми йдемо працювати або відпочивати, а наша машина їде заробляти нам гроші.

2. Інші моделі володіння

Тільки уявіть собі, в яку б машину ви не сіли – вона ваша. Принаймні на необхідний для вас час. Так само як вже зараз – який би ми не взяли телефон, він вже за декілька хвилин повністю, як твій – з твоїми додатками, банківськими картками, застосунками та останнім листуванням у месенджерах.

Так врешті решт буде і з машиною. Наприклад, у вашому телефоні є застосунок, за допомогою якого потрібна вам машина завжди там, де вам потрібно і тоді, коли потрібно. І ви не думаєте про те, як, де і коли її зарядити або заправити, де проходити ТО, де її паркувати, яку зимову гуму обрати, де її застрахувати. Модель Getmancar вже впритул наблизилася до цього.

Наявна статистика свідчить, що час використання нами нашої автівки становить всього 4%. Так, це ми з вами купили автівку за 20-30-100 000 доларів, але використовуємо її всього 4% часу її існування. А весь інший час вона стоїть на (часто ще й платному) паркінгу! Нащо нам володіти цією автівкою? Бо навіть в квартирі своїй ми спимо принаймні 8 годин, а це третина часу.

Чи є сенс казати, що 4% часу це не найкраще використання активу, у який ти вклав стільки грошей. Саме тому будуть розвиватися моделі шерінгу. Звісно, на пострадянському просторі така модель ментально поки сприймається підозріло. Але це питання часу, певних обставин та умов. А також законодавства.

Продаж авто, наприклад, вже стає більш прямою. Якщо раніше це були дилерські салони, то тепер ти підписуєшся на автівку – і купуєш, приміром, прямо в Tesla на сайті. Таким чином автосалон стає швидше клубним домом, аніж місцем купівлі авто. Вже зараз автівку на тест-драйв ти можеш отримати в таких сервісах, як Drivovo.

Ще одна важлива штука – сімейне використання автівки. Скільки потрібно автівок для сім'ї? В Європі 60% родин мають дві автівки в родині. В Україні цей рівень не досягнув ще навіть 10%. Що це означає? "Коханий, ти довезеш мене на роботу"? "Завези дітей до школи". Тощо. А це все час – головний ресурс кожного з нас.

Тому питання зміни володіння на використання по підписці – це лише питання часу.

3. Електрифікація всього автопрому

Про ринок електричних авто зараз говорять всі. Так, у 2019 році електромобілі, наприклад, складали лише 2,5% від загального обсягу автовиробництва. Наступного року, у 2020-му – 4,2%. А у 2021-му – вже 8%. За 2022 рік 13%. А вже за 2023 рік маємо показник у 16%. Динаміка вражає.

За нашими оцінками в Сполучених Штатах Америки у 2030 році доля електромобілів у структурі продажу нових авто буде 30%. Наприклад, Норвегія була першою країною, у якій ще у 20-му році кількість проданих електромобілів перевищила кількість інших автомобілів в поточних продажах.

І ось що важливо. Китай виробляє понад половину електромобілів у світі. І, власне, щодо технології безпілотних автомобілів, це теж насамперед Китай. Невипадково Маск нещодавно був у Китаї. Там він отримав перші для себе сигнали можливості запуску безпілотних Tesla у Піднебесній.

Але тут є нюанс – і він у тому, що Китай погодився з Маском на все, окрім передання даних з китайських Tesla до Сполучених Штатів Америки. Тобто, підозрюю, вони сказали Маску: "Ти можеш тестувати й використовувати технологію у нас, але дані мають оброблятися у нас в Шанхаї". Тобто "ти не можеш навчати ШІ Tesla на наших даних".

Перше, що зараз драйвить зміну звичного транспорту на електричний – це екологічна тема. Єврокомісія, наприклад, вже ухвалила рішення про те, що в період з 2030 до 2034 рік кількість електричних автівок має становити в Європі 50%. А вже у 2035 році 100% автівок мають бути електричними. Тобто без викидів CO2. Це загалом відбувається у межах стратегії скорочення на 55% викидів CO2.

Залишимо окремо тему, чи справді електромобілі екологічніші за традиційні, зважаючи на весь життєвий цикл — від виробництва до утилізації. Навіть аудит багатьох розрахунків і моделей поки не може дати однозначної відповіді. Та й нові технології можуть радикально змінити економічну та екологічну складову на користь електротранспорту.

І тут треба розуміти, що перехід на виробництво електричних авто – це не просто заміна двигунів внутрішнього згоряння на електродвигуни та батареї, а тотальна зміна ключових бізнес-процесів у автопромі.

4. Інша необхідність пересування

Ще одне – дуже важливе. Коли ми говоримо, що ми постійно маємо кудись їхати, ми залишаємось у старій логіці. А якщо ми вже не маємо кожного дня кудись їхати? Якщо офіс вдома онлайн, якщо магазин вже приїздить до тебе, якщо ресторан розгортається навколо тебе і для того, щоб з'їсти свою улюблену їжу, тобі вже не потрібно кудись їхати.

Тоді використовувати транспорт ми будемо абсолютно інакше і набагато менше. До того ж жити ми, наприклад, будемо за містом – це рурбанізація (або деурбанізація), яка вже шириться світом. Тобто це наш поступовий відхід від життя в забрудненому середовищі. А ще, у наступні десятиріччя ми вже не будемо так тотально завантажені роботою і навіть спілкування наше буде мігрувати в ігровий віртуальний простір.

Не технології змінюють світ. А ми самі — через наші нові практики. Не все "незвичне" стане масовою практикою. Не електричні самокати самі по собі є майбутнім. А нові форми власності, персоніфікація пересування, безпека.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net