Представьте себе два лифта, которые находятся рядом друг с другом и начинают движение вверх, когда кто-то становится на их "крышу"

Хороший вопрос: зачем США делать из Индии еще одного конкурента?

Неужели опыт Китая ничего не научил Америку?

Здесь все логично.

Глобальный мир так устроен, что доминирование является результатом влияния финансового, военного, технологического, торгового, экономического, политического.

В этой концепции изоляция США равнозначна потере влияния.

Что касается Индии, Китая и США.

Представьте себе два лифта, которые находятся рядом друг с другом и начинают движение вверх, когда кто-то становится на их "крышу".

А на самом верху – бетонный потолок, и если лифт все время будет двигаться вверх, того, кто на крыше, просто раздавит.

Единственная тактика для него – попеременно прыгать с одного лифта на другой, замедляя время движения к потолку.

А теперь представьте, что два лифта – это Китай и Индия. А тот, кто стоит на их "крыше", – США.

И единственная тактика – это после 30 лет роста Китая затормозить его и дать 30 лет расти Индии до уровня Поднебесной.

Столкновение с потолком неизбежно, и на лифте гарантированно раздавит, если не появится новый лифт.

В 60-80-е такими лифтами были Япония и Германия. Сейчас там почти нулевые темпы развития.

Именно таким образом США отражают свою модель мира, становясь по сути глобальным регулятором.

В Вашингтоне полагают, что после Индии будут еще лифты. "Или что-нибудь придумаем".

Здесь главное – за кем глобальная инициатива, тот и будет отражать мир.

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