Уявіть собі два ліфти, які розташовані поруч один з одним і починають рух догори, коли хтось стає на їхній "дах"

Гарне питання: навіщо США робити з Індії ще одного конкурента?

Невже досвід Китаю нічого не навчив Америку?

Тут усе логічно.

Глобальний світ так влаштований, що домінування є наслідком впливу фінансового, військового, технологічного, торгового, економічного, політичного.

У цій концепції ізоляція США рівнозначна втраті впливу.

Що стосується Індії, Китаю та США.

Уявіть собі два ліфти, які розташовані поруч один з одним і починають рух догори, коли хтось стає на їхній "дах".

А на самому верху – бетонна стеля, і якщо ліфт весь час рухатиметься вгору, того, хто на даху, просто розчавить.

Єдина тактика для нього – поперемінно стрибати з одного ліфта на інший, сповільнюючи час руху до стелі.

А тепер уявіть, що два ліфти – це Китай та Індія. А той, хто стоїть на їхньому "даху", – США.

І єдина тактика – це після 30 років зростання Китаю загальмувати його та дати років 30 рости Індії до рівня Піднебесної.

Зіткнення зі стелею зростання неминуче, і на ліфті гарантовано розчавить, якщо не з'явиться новий ліфт.

У 60-80-ті такими ліфтами були Японія та Німеччина. Наразі там майже нульові темпи розвитку.

Саме таким чином США відображають свою модель світу, стаючи, по суті, глобальним регулювальником.

У Вашингтоні вважають, що після Індії будуть ще ліфти. "Або щось придумаємо".

Тут головне – за ким глобальна ініціатива, той і віддзеркалюватиме світ.

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