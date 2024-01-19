Позорная практика достигла уровня Януковича образца осени-2013 года и, кажется, пошла еще дальше

Игорь Мазепа не белый и пушистый, равно как и любой украинский предприниматель с опытом 20-30 лет. Но если вы считаете, что это достаточные основания для обысков и ареста без определения суда и других нарушений прав человека, то у меня для вас плохая новость – вы можете быть следующим.

То же касается журналистов-расследователей, также не ангелов, о чем я уже писал.

Если у вас нет понимания глобального расклада о поддержке Украины демократическим миром, если у вас нет представления о Конституции и правах человека, то хотя бы инстинкт самосохранения у вас есть?

Позорная практика достигла уровня Януковича образца осени-2013 года и, кажется, пошла еще дальше. Если бы не война, реакция бизнес-сообществ была бы острее. За всем этим стоят неприкасаемые, ведь у президента только 5-6 эффективных менеджеров, которым он доверяет, и за это он разрешает им все без исключения.

Чувство, что ты сейчас на вершине мира, сносит людям крышу.

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