Ганебна практика досягла рівня Януковича зразка осені-2013 і, здається, пішла ще далі

Ігор Мазепа не білий і пухнастий, так само як і будь-який український підприємець з досвідом 20-30 років. Але якщо ви вважаєте, що це достатні підстави для обшуків та арешту без ухвали суду та інших порушень прав людини, то у мене для вас погана новина – ви можете бути наступним.

Те саме стосується журналістів-розслідувачів, також не янголів, про що я вже писав.

Якщо не маєте розуміння глобального розкладу щодо підтримки України демократичним світом, якщо не маєте уявлення про Конституцію та права людини, то хоча б інстинкт самозбереження у вас є?

Ганебна практика досягла рівня Януковича зразка осені-2013 і, здається, пішла ще далі. Якби не війна, реакція бізнес-спільнот була б гострішою. За всім цим стоять недоторкані, адже у президента лише 5-6 ефективних менеджерів, яким він довіряє, і за це він дозволяє їм усе без винятку.

Відчуття, що ти тепер на вершині світу, зносить людям дах.

Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net