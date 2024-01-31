Весь месяц инфопространство было заполнено словосочетанием "справедливая мобилизация". К сожалению, внесенный вчера законопроект не обеспечивает ни справедливости, ни мобилизации.

Начнём со справедливости. В проекте, к счастью, оставлена главная позитивная новация, которую мы уже видели в предыдущей версии месяц назад: установление предельного срока службы 36 месяцев.

Однако как и в первой версии, этот термин одинаков для всех.

То есть за месяц дискуссий авторы проекта так и не смогли понять очень простой вещи: что 36 месяцев службы в ТЦК на Львовщине, или делопроизводителем строевой части в Киеве, и даже вполне реальной боевой работы по сбиванию "Шахедов" – это совершенно не то же, что 36 месяцев в Авдеевке или Крынках.

Наверное, жизненный опыт авторов настолько тыл, что для них все делится на служба и не служба, и первое кажется чем-то нереально-ужасным и абсолютно одинаковым.

В реальной же жизни люди на "нулях" нуждаются в дембеле раньше, чем военнослужащие на небоевых должностях: и по соображениям этики и справедливости, и по банальным практическим причинам – извините за формулировку, но они скорее "изнашиваются", и чисто физически нуждаются в замене не из-за три года, а скорее.

Также установление одного срока службы для всех создаст серьезную проблему – необходимость одновременно демобилизовать чуть ли не 700 тысяч человек примерно весной следующего года, потому что именно столько вступило в ряды ВСУ в первой волне, в начале войны.

Все эти проблемы решаются одной строкой, которой следует дополнить предлагаемую норму о предельном сроке службы – что день на "нули" засчитывается за два или за три.

Это было бы и о справедливости, и о реальной боеспособности, и о неодновременном дембеле, ведь на "нулях" каждый провел разное время, так что и демобилизовался каждый в свой срок, а не все одной волной.

Технически это сделать не сложно, ведь сейчас оплата службы на нуле и не на нуле очень разная, и финансовые части каждой в/ч ведут соответствующий поденный учет.

Но пока в проекте этого нет.

Теперь перейдем к мобилизации.

Поздравляю всех уклонян страны: новый проект явно написан для них. С него убрали практически все так называемые "репрессивные" положения предыдущей версии.

Исчезли штрафы за уклонение от учета, которые должны были стать ощутимыми – следовательно, "по умолчанию" остаются действующие забавные 1700 грн.

Исчезла уголовная ответственность за отказ проходить ВЛК. Следовательно, остается та самая огромная дыра в законодательстве – за отказ от службы в армии дают 3 года, но это касается только тех, кого ВЛК сочла пригодными для службы, а отказ от прохождения ВЛК – это как бы не отказ от службы, а следовательно и не "криминал"…

Предусмотрено наложение в административном порядке даже не наказание, а лишь временных ограничений – типа блокировки карт, временного ареста счетов и запрета выезда из страны (последнее немного смешно, ведь мужчины призывного возраста в военное время и так невыездные). Все эти "меры воздействия" не имеют силы наказания (в отличие от штрафов), а только должны заставить уклоняющегося так и быть выполнить свой долг по постановке на учет, и автоматом обнуляются, как только он так и быть "соблаговолен" зарегистрироваться в ТЦК.

Но даже эту и так очень гуманную часть проекта умудрились выхолостить и сделать непригодной для реального исполнения.

В первой версии законопроекта предполагалось, что санкции будет налагаться руководителем ТЦК (по-простому "военком"). Я сам писал, что это необходимая и вынужденная мера, и что ее нужно уравновесить механизмом быстрого апеллирования во избежание злоупотреблений со стороны военкомов.

Однако авторы нового проекта пошли гораздо дальше – они вообще забрали у ТЦК полномочия наложить эти санкции. Теперь все, что может ТЦК – это обратиться с заявлением в суд, и только суд должен в общем порядке рассмотреть это обращение и принять меры воздействия на уклоняющегося!

В идеальном "сферическом в вакууме" правовом государстве именно так должно быть – только суды должны как-либо ограничивать права и свободы человека. Однако в реальной жизни мы почему-то считаем нормальным назначение полицейскими штрафов за нарушение ПДД – ведь хорошо представляем, что случилось бы все дела о дорожных нарушениях завалили собой судебную систему. А вот обжаловать решение копа можно в суде, который является защитой водительских прав.

К сожалению, вместо того, чтобы дополнить норму старого законопроекта о наложении санкций ТЦК нормой о возможности быстрой апелляции на эти санкции в суде, авторы проекта решили завалить суды общей юрисдикции десятками, если не сотнями, тысяч исков от ТЦК против уклоняющихся. Можем уже делать ставки – на какой неделе после принятия проекта в действующем виде судебная система коллапсирует?

Худший путь законодательных решений – это принимать нормы, которые заведомо невозможно выполнить в реальной жизни. Однако предлагаемый механизм применения даже не наказаний, а временных мер воздействия на уклоняющихся похоже именно такой – идеалистический, красивый, но непригодный к употреблению.

Следовательно, законопроект, призванный решить проблемы несоответствия мобилизационной системы, созданной в то время, когда война считалась невозможной, реалиям военного времени, явно не способен эту проблему решить.

Из двух главных предпосылок нормализации мобилизационного процесса – установление предельного срока службы в военное время и установление реального наказания за уклонение от военного учета – проект частично решает первую (условно "где-то на две трети", потому что сам факт ограничения срока службы очень важен, это прорыв по сравнению с действующей ситуацией "билет в один конец", однако без учета разницы между службой и боевыми действиями норма сильно несовершенна), тогда как вторая проблема в проекте вообще никак не решается.

Действующая ситуация, когда человек стоит перед выбором "одеть пиксель навсегда или уплатить штраф 1700 грн", должна была быть заменена на ситуацию, когда выбор сводится к "придется по-любому отдать стране 3 года жизни, либо в армии, либо в тюрьме". Предлагаемый проект далек от этого где-то как "вторая армия мира" от Ла-Манша.

А как же электронный кабинет, изменение возраста призыва, необходимость носить при себе учетный документ, уменьшение категорий лиц с отсрочкой?

Все эти нормы прописаны по-моему нормально, но это Вспомогательные нормы. В первую очередь должны быть изменены две основные, основополагающие вещи, о которых написано выше. И вот если это сделать, тогда все перечисленные вспомогательные нормы станут рабочими, и в комплексе мы действительно могли бы за достаточно короткое время выйти на совсем другой уровень эффективности мобилизационной работы. Без этих двух основных изменений все эти вспомогательные нормы "повиснут в воздухе".

Это примерно как установка автоматической коробки передач, кондиционера, навигатора и других современных "прибамбасов" – очень удобная и помощная, но при условии, что авто в принципе имеет работающий мотор, колеса, и в общем-то способное ехать. К сожалению, с мотором и колесами в проекте не сложилось, так что и гаджеты сами по себе авто с места не сдвинутся.

Подытоживая: за месяц переработки сырой и несовершенный кабминовский законопроект "усовершенствовали" преимущественно путем кастрирования и охлаждения.

Создается впечатление, что при внесении изменений "целевой аудиторией" были исключительно уклоняться, а целью авторов правок – никоим образом их не раздражать и не обидеть. Цель обеспечить нашу армию достаточным для обороны от орды количеством бойцов осталась где-то за скобками.

Создается впечатление, что наша гражданская власть, и общество, на настроения которого она ориентируется, решили повторить историю УНР.

Наше государство в 21 веке так же как столетие назад не станет прижимать права бессознательных граждан и осуществлять принудительную мобилизацию, при этом максимально использует потенциал сознательных граждан, пока все они физически закончатся.

До конца будет оставаться правовой и демократической, с популярной популистской властью, гуманными политиками. Вот только не сможет защитить тех же бессознательных граждан (и, к сожалению, вместе с ними семьи граждан сознательных) от оккупации ордой.

И так же как столетие назад исчезнет с карты мира, но в памяти тех, кто успеет убежать за границу, навсегда останется "теплой и ламповой", "белой и пушистой".

Что ж, так тоже можно. Имеем право и на такой выбор. Только потом не говорите, что нельзя было по-другому, и никто не предупреждал.

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