Вопрос множественного гражданства сам по себе очень непростой и контроверсионный. Но даже если, учитывая демографическую катастрофу, выезд миллионов украинцев за границу и потребность интеграции нашей диаспоры, принять легализацию множественного гражданства, нельзя было поддерживать этот законопроект в таком виде.

Во-первых, в нем есть откровенно антиукраинские нормы, что позволяют большинству иностранцев, которые будут приобретать наше гражданство, не сдавать для этого экзамены по украинскому языку, истории Украины и основам Конституции. Вдумайтесь: нам предлагают умножать число граждан, не имеющих представления об Украине, ее истории, правовом порядке и совсем не владеющих украинским языком!

Во-вторых, если в предыдущей версии президентского проекта был перечень 33 государств Европы и Большой семерки, с которыми украинцы смогут иметь множественное гражданство, то теперь этот список исчез. В законопроекте же написано, что его примут когда-то отдельным законом. Какие там будут страны? Турция? Китай? Беларусь? Может Россия? Какая логика голосовать отдельно? Зачем голосовать за кота в мешке?

В-третьих, проект вступает в силу только в пакете с другим, откровенно антиконституционным законопроектом, который делит украинских граждан на сорта и нивелирует большинство положительных сторон законопроекта 11469.

Эти очень существенные и очень опасные положения закладывались в текст отнюдь не для того, чтобы их исправлять во втором чтении. Но вместо того, чтобы отправить этот проект на доработку, 247 депутатов нажали кнопки "за". И особенно жаль, что среди этих 247 – не только "слуги народа" и обломки ОПЗЖ, голосованием которых за откровенно антиукраинские нормы никого, к сожалению, не удивишь. К сожалению, проголосовали "за" и многие депутаты из других фракций, которые с точки зрения здравого смысла не должны этого делать.

Безусловно, упомянутые нормы возмутительны и не будут поддержаны украинским обществом. Но очень жаль, что во время войны гражданское общество вынуждено будет в очередной раз тратить усилия и время на то, чтобы отвлекаться на внутренние проблемы и заставлять власть отказаться от очередных антиукраинских прихотей.

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