Давос-2026 превратился в арену геополитического пересмотра – Дональд Трамп отказался от угроз в адрес европейских союзников, но дал понять, что правила мирового порядка изменились. Отложив таможенную войну с Европой и захват Гренландии, он заявил, что европейцы должны США и нужно заплатить.

Европейцы обиделись на Трампа — союзник, на котором держалась безопасность после Второй мировой войны, все больше напоминает соперника. LIGA.net собрала ключевые впечатления от Давоса этого года от евродепутатов и мировых СМИ. Вот три главных вывода.