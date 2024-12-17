Питання множинного громадянства саме по собі є дуже непростим і контроверсійним. Але навіть якщо, зважаючи на демографічну катастрофу, виїзд мільйонів українців за кордон і потребу інтеграції нашої діаспори, прийняти легалізацію множинного громадянства, не можна було підтримувати цей законопроєкт у такому вигляді.

По-перше, в ньому є відверто антиукраїнські норми, що дозволяють більшості іноземців, які набуватимуть наше громадянство, не складати для цього іспити з української мови, історії України й основ Конституції. Вдумайтеся: нам пропонують множити число громадян, які не мають уявлення про Україну, її історію, правовий лад і зовсім не володіють українською мовою!

По-друге, якщо в попередній версії президентського проєкту був перелік 33 держав Європи й Великої сімки, з якими українці зможуть мати множинне громадянство, то тепер цей перелік зник. Натомість у законопроєкті написано, що його ухвалять колись окремим законом. Які там будуть країни?! Туреччина? Китай? Білорусь? Чи може Росія? Яка логіка голосувати його окремо? Навіщо голосувати за кота в мішку?

По-третє, проєкт набуває чинності лише в пакеті з іншим, відверто антиконституційним законопроєктом, який ділить українських громадян на сорти й нівелює більшість позитивних сторін законопроєкту 11469.

Ці дуже істотні й дуже небезпечні положення закладалися в текст зовсім не для того, щоб їх виправляти в другому читанні. Але замість того, щоб відправити цей проєкт на доопрацювання, 247 депутатів натиснули кнопки "за". І особливо шкода, що серед цих 247 – не лише "слуги народу" й уламки ОПЗЖ, голосуванням яких за відверто антиукраїнські норми нікого, на жаль, не здивуєш. На жаль, проголосували "за" і чимало депутатів з інших фракцій, які з погляду здорового глузду не мали б цього робити.

Безумовно, згадані норми є обурливими й не будуть підтримані українським суспільством. Але дуже шкода, що в час війни громадянське суспільство змушене буде вчергове витрачати зусилля і час на те, щоб відволікатися на внутрішні проблеми та змушувати владу відмовитися від чергових антиукраїнських забаганок.

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