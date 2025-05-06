Еще в 2023 году харьковское издательство "Фолио" предложило нам составить антологию современной украинской научной фантастики — сборник повестей и рассказов. Задание оказалось неожиданно сложным. Почему?

Во-первых, в украинской фантастике испокон веков доминировала "химерная проза", так называемый магический реализм с украинской спецификой, к которому со временем добавились мистика, хоррор и различные направления фэнтези. Именно научной фантастики в украинской литературе всегда было довольно мало. И сейчас мало, к сожалению.

А вторая и главная причина — война. Когда мы начали искать авторов, чтобы пригласить их к участию в антологии, оказалось, что многие из них или воюют в рядах ВСУ, восстанавливаются в госпиталях после ранения или активно волонтерят, добывая всеми правдами и неправдами то, что нужно нашим воинам, и доставляя грузы под обстрелами на фронт. Некоторые просто живут в прифронтовых городах и городках под постоянными обстрелами и бомбежками.

Но!

Тут и обнаружилось то самое "но", которое раз за разом позволяет нам всем делать, казалось бы, невозможное.

Несмотря на войну, усталость, бессонные ночи, обстрелы, боевую и волонтерскую работу на грани, а то и за гранью человеческих сил, многие из этих людей продолжали писать.

Писать урывками, в промежутках между дежурствами, боевыми заданиями, выездами в прифронтовую зону; в блиндажах, подвалах и бомбоубежищах; редактировали написанное, лежа в госпиталях после тяжелых операций... Один из авторов антологии вообще начал писать, уже будучи военным, во время боевых действий. И его дебютная повесть получилась не просто хорошей, а еще и совсем нетипичной, в чем-то даже "прорывной"!