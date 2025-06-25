В украинской фантастике испокон веков доминировала "химерная проза", так называемый "магический реализм", который был основан в первую очередь на исторических и фольклорных мотивах и уходил корнями в народную апокрифическую литературу.

Даже если не вспоминать Киево-Печерский патерик (который сейчас, с современной точки зрения на фантастику, очень напоминает своими сюжетами древних "Охотников за привидениями", замешанных на "Экзорцисте"), еще была поэма Себастьяна Кленовича "Роксолания", где хватает колдунов и некромантии, новеллы митрополита Петра Могилы, трагикомедия Феофана Прокоповича "Владимир", которую нынешние литературоведы зачислили бы в ряды фэнтези, знаменитая "Энеида" Ивана Котляревского, "Конотопская ведьма" Григория Квитки-Основьяненко, "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя...

А научная фантастика (НФ) если и была, то переводная. Кстати, первым переводчиком произведений Жюля Верна была украинская писательница Марко Вовчок.