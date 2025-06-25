В українській фантастиці споконвіку домінувала "химерна проза", так званий "магічний реалізм", що базувався насамперед на історичних і фольклорних мотивах, а також мав коріння в народній апокрифічній літературі.

Навіть якщо не згадувати Києво-Печерський патерик (який зараз, із сучасного погляду на фантастику, дуже нагадує своїми сюжетами прадавніх "Мисливців за привидами", замішаних на "Екзорцисті"), ще була поема Себастьяна Кльоновича "Роксоланія", де вистачає чаклунів і некромантії, новели митрополита Петра Могили, трагікомедія Феофана Прокоповича "Володимир", яку нинішні літературознавці зарахували б до лав фентезі, знаменита "Енеїда" Івана Котляревського, "Конотопська відьма" Григорія Квітки-Основ'яненка, "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" Миколи Гоголя...

Наукова фантастика (НФ) ж якщо й була, то перекладна. До речі, першим перекладачем творів Жюля Верна була українська письменниця Марко Вовчок.